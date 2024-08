Cette odeur est le signe que vous devez quitter la piscine immédiatement

Il y a une très bonne raison pour laquelle vous devriez sortir d'une piscine. Cette raison, c'est une odeur très particulière, une odeur chimique. Cela signifie que l'eau est impropre et que vous pourriez être malade.

La saison des baignades dans la piscine est lancée ! Lorsque l'été s'installe et que la chaleur se fait écrasante, il n'y a rien de plus rafraîchissant que de plonger dans l'eau de la piscine. Que ce soit pour faire des longueurs, jouer avec des amis, se détendre sur un matelas flottant ou simplement se rafraîchir, la piscine devient le cœur de l'été, un lieu de partage et de détente qui ravie petits et grands.

Mais attention, méfiez vous d'une forte odeur de chlore. Vous vous dites pourtant que toutes les piscines sentent le chlore, et que c'est normal, que c'est signe que l'eau est propre et désinfectée. Cette croyance est totalement fausse. C'est le signe qu'il est préférable de sortir de l'eau pour éviter de tomber malade. Le chlore correctement dosé dans une piscine ne sent rien et ne pique pas les yeux. Si vous sentez une odeur de chlore dans la piscine, c'est qu'elle manque de chlore. On vous explique.

Le chlore est couramment utilisé dans les piscines pour tuer les bactéries et autres agents pathogènes en formant un acide faible appelé acide hypochloreux. Il cible les bactéries nocives telles que E. coli et la salmonelle et d'autres qui peuvent provoquer des virus comme la diarrhée ou l'otite du nageur. Le chlore utilisé dans les piscine ne produit en réalité aucune odeur, ce qui est la condition idéale et saine pour nager. Mais quelle est cette odeur de chlore que l'on sent quand on va à la piscine ?

© saelim - stock.adobe.com

Il s'avère qu'il ne s'agit pas de chlore que vous sentez, mais des chloramines. Elles se forment lorsque le chlore se combine avec des matières organiques, comme la sueur, l'urine et les huiles corporelles. Lorsque des chloramines sont présentes en grande quantité, l'efficacité du chlore pour tuer les bactéries et virus est alors réduite. Une forte odeur de chlore indique donc une concentration élevée de chloramines, ce qui signifie que l'eau de la piscine est contaminée et peut-être pas aussi propre qu'elle devrait l'être.

Cela peut poser des risques pour la santé des baigneurs, notamment des infections cutanées, des irritations oculaires et des problèmes respiratoires, voire même donner la diarrhée. Plus une piscine sent mauvais ou sent fort le chlore, moins il y a de chlore, ce qui constitue un signe révélateur qu'il faut ajouter plus de chlore pour désinfecter la piscine.

Une forte odeur de chlore doit donc vous donner l'alerte, arrêtez de vous baigner et ajustez les niveaux de chlore. Surveillez régulièrement les niveaux de chlore et ajuster la chimie de l'eau pour assurer une désinfection efficace. Dans les piscine collectives, vous pouvez donner l'alerte aux maîtres nageurs si l'odeur vous paraît vraiment trop forte.