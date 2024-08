Cette chanson de Patrick Sébastien résonne dans le casque de Teddy Riner avant ses combats

Chanteur populaire, Patrick Sébastien s'est invité jusque dans le casque de Teddy Riner, qui l'écoute avant d'entre sur le tatami.

La musique est entrée au fil du temps dans la préparation mentale des athlètes et on voit désormais la plupart des sportifs, que ce soit sur un court de tennis ou au bord d'un bassin de natation, se préparer avec un casque ou des écouteurs. Même dans le tumulte des moteurs sur une grille de formule 1, des pilotes comme Pierre Gasly ou Daniel Ricciardo gardent leur casque jusqu'au plus près du départ.

Cette mode, qui a gagné également le rugby, sert aux joueurs à s'isoler des supporteurs adverses hostiles et à entrer dans une sorte de bulle de concentration. Certains vont même plus loin, et enregistrent leur propres morceaux de musique. Parfois pour la blague ou à la rigolade, comme le célèbre pivot des Los Angeles Lakers Shaquille O'Neal, ou bien de manière bien plus professionnelle.

L'Américain Damian Lillard, meneur de la franchise de Portland pendant de nombreuses années avant d'être transféré à Milwaukee l'été dernier, a ainsi sorti deux albums complets sous le pseudonyme de Dame D.O.L.L.A. (Different On the Levels the Lord Allows). Le hobby est devenu une tendance puisqu'il est aussi l'inventeur du "Four Bar Friday" et du hashtag #4BarFriday qui réunit des vidéos amateurs d'abonnés entrain de rapper sur Instagram.

Si la musique est très répandue chez les sportifs avant de rentrer dans l'arène, leurs playlists sont donc très personnelles et souvent assez différentes suivant leurs goûts, leur âge et leurs préférences. Si florent Manaudou est plutôt un fan de rock, le Jamaïcain Usain Blot écoutait principalement Bob Marley avant d'entrer sur le terrain.

Le judoka français Teddy Riner, onze fois champion du monde et triple champion olympique est de son côté plutôt adepte de la chanson et de la variété française. Il n'a jamais caché être un grand fan de Céline Dion, dont il écoute souvent les chansons avant d'entrer sur le tatami. Mais ce n'est pas la seule artiste francophone présente dans la playlist d'avant match du champion français.

Dans le documentaire "Dans l'ombre de Teddy Riner" qui lui a été consacré par Yann L'Hénoret, on apprend que le colosse de 2,04m écoute régulièrement Daniel Balavoine, ainsi que Patrick Sébastien. Il est notamment des de la chanson "Les Sardines", qu'il écoute y compris juste avant ses combats !