La température minimale à la maison pour être à l'aise et la température idéale pour éviter de gaspiller du chauffage en hiver

On ne sait jamais à combien chauffer la maison pour à la fois ne pas trop dépenser mais aussi bénéficier d'un environnement sain. Une étude très sérieuse a la réponse.

Depuis l'arrivée de la saison froide, nous avons tous rallumé le chauffage à la maison. Et nous nous sommes tous posé la question habituelle de chaque hiver : quelle est la température recommandée pour obtenir un environnement confortable sans dépenser une fortune en électricité ou en combustible pour la chaudière ?

Pour connaître la température minimale qui doit régner à l'intérieur d'un logement pour considérer l'environnement comme sain, il est possible de se référer aux directives de l'OMS sur le logement et la santé. Ainsi, l'organisme établit qu'il existe de plus en plus de preuves que les températures froides dans les espaces intérieurs ont des conséquences négatives pour notre santé, car l'air froid enflamme les poumons et inhibe la circulation. A l'inverse, si nous chauffons trop, que ce soit de jour ou de nuit, l'air sera plus sec et augmentera l'inconfort à l'intérieur de la maison.

Quelle température est considérée comme trop froide et trop chaude pour l'intérieur des maisons chez les personnes adultes et en bonne santé ? L'OMS établit que pour les pays au climat tempéré ou au froid modéré, la barrière est fixée à 18 °C pour avoir un environnement sûr et équilibré : "Il n'y a pas de risque démontrable pour la santé des personnes sédentaires en bonne santé dont le logement a une température de l'air entre 18 et 24 °C". L'Organisation indique également que pour les groupes d'habitants les plus vulnérables, y compris les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de maladies chroniques, une température minimale intérieure supérieure à 18 °C peut être nécessaire. Combien de degrés de plus ? Ils ne le spécifient pas clairement, mais il existe d'autres études qui recommandent que la température de la maison pour les bébés et les personnes vulnérables soit située entre 22-24°C pendant la journée et 18-20°C la nuit.

En plus de tout cela, la température à laquelle on chauffe à une influence directe sur la consommation énergétique et donc les dépenses en fin de mois. En effet, les calculs habituels de coût énergétique indiquent que chaque degré en plus par rapport à la valeur optimale représente entre 5% et 10% d'augmentation de la consommation d'énergie. Ainsi, si vous chauffez à 19 au lieu de 18, votre consommation augmente de 5 à 10%. Si vous chauffez à 20 au lieu de 18, l'augmentation sera de 10 à 20%. Et ainsi de suite.

Bien sûr, la température idéale à l'intérieur de la maison dépend de multiples facteurs, tels que qui y vit, si nous sommes très frileux ou sensibles à la chaleur, l'âge et l'état de santé des habitants, la région où nous vivons, l'humidité ambiante ou le temps que nous allons passer à l'intérieur.