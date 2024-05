Cette architecte d'intérieur donne ses conseils pour agrandir votre logement sans faire de travaux

Il suffit parfois de peu de chose pour donner l'impression d'espace dans une pièce. Découvrez les précieux conseils d'une architecte d'intérieur.

Si vous vous sentez à l'étroit dans votre logement, n'entreprenez pas de grands travaux ou ne déménagez pas tout de suite. Parfois, il suffit de pas grand chose pour donner l'impression d'espace dans une pièce. Jouer avec la lumière ou choisir la bonne couleur sur les murs sont des pistes intéressantes. On a interrogé Aurore Pannier, architecte d'intérieur, qui a créé sa propre agence, Paris d'Intérieur en 2013.

Aurore aime jouer avec les volumes et aménager des espace qui vous ressemble. Elle a souvent été confrontée à des problématiques d'espaces, et trouve toujours des solutions pour donner l'impression de m² en plus. Parmi ces meilleurs conseils qu'elle donne à ses clients, voici les trois qui fonctionnent à tous les coups.

Le premier consiste à bien choisir ses meubles. Idéalement, le sur-mesure est ce qui permet le mieux d'optimiser l'espace d'une pièce. Mais le budget grimpe vite. L'alternative que nous donne Aurore : "prioriser les meubles multifonctionnels et à faible encombrement, comme des canapés-lits, des tables basses avec rangement intégré ou des étagères murales flottantes". "On choisit des meubles à profil bas et des lignes épurées pour éviter de surcharger visuellement l'espace" poursuit-elle.

Par exemple, le lit escamotable qui se replie contre le mur pendant la journée, libérant ainsi une précieuse superficie au sol. Associez des tables de chevet suspendues pour donner un look aérien et minimaliste et désencombrer l'espace au sol.

Son deuxième conseil, également notre préféré, est de jouer avec les illusions d'optique pour agrandir visuellement les pièces et transformer radicalement la perception de l'espace. Vous pouvez installer des miroirs pour réfléchir la lumière et créer une illusion de profondeur, explique Aurore. Idéalement, placez-les en face des fenêtres pour doubler visuellement la luminosité naturelle et l'espace poursuit-t-elle. Par exemple ici, Aurore a misé sur une crédence en miroir. Pari réussi !

© Paris d'intérieur - Aurore Pannier

Elle nous confie un autre conseil tout simple, installer des rideaux ou un tapis avec des rayures verticales pour donner l'illusion de plafonds plus hauts. Si vous n'avez pas peur de peindre, voici une autre astuce. Dans un couloir, ou une petite pièce en long, vous pouvez peindre en foncé le mur du fond afin de donner de la profondeur à la pièce.

Enfin, Aurore vous conseille d'utiliser des éclairages stratégiques pour agrandir visuellement l'espace. Concrètement, il faut miser "sur un éclairage indirect et doux pour créer une ambiance chaleureuse et ouverte" recommande-t-elle. Elle préconise également d'opter pour des lampes sur pied ou des appliques murales pour libérer l'espace au sol et mettre en valeur les caractéristiques architecturales.

Elle nous donne un exemple concret : installer des bandeaux lumineux LED encastrés dans les plinthes ou sous les étagères pour éclairer subtilement les coins sombres de l'appartement. Cette technique ajoute de la profondeur et de la dimension à l'espace tout en évitant les sources de lumière éblouissantes et encombrantes.