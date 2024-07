Ils vendent des meubles mais ne livrent plus les commandes, voici les sites épinglés par 60 Millions de Consommateurs

Après une alerte, une enquête judiciaire a été ouverte. De nombreux clients se disent floués pour un préjudice à hauteur de 4 millions d'euros.

Les achats en ligne sont devenus monnaie courante. Mais attention, il est crucial de rester vigilant face aux escroqueries qui se multiplient sur la toile ! Le monde de l'aménagement intérieur, de la décoration et de l'ameublement n'est pas épargné. Certains sites ont attiré l'attention des consommateurs et des autorités pour des pratiques controversées.

Ces sites web, comme Stockwan et Relaxsoria, se présentaient comme des boutiques de meubles attractives, proposant des articles de qualité à des prix défiant toute concurrence. Les photos des produits sont soigneusement sélectionnées pour séduire les clients, et les descriptions sont rédigées pour donner une impression de légitimité et de professionnalisme. Cependant, derrière cette façade se cache une réalité bien moins reluisante.

Si vous avez commandé sur ces plateformes, il est fort probable que vous ne recevrez jamais votre commande... C'est en tout cas l'alerte faite notamment par 60 Millions de consommateurs sous le titre "Stockwan et Relaxsoria encaissent, mais ne livrent pas". L'association de consommateurs évoque même une enquête judiciaire ayant mené à 4 mises en examen pour des "chefs d'escroquerie en bande organisée et de blanchiment".

Les forums et réseaux sociaux regorgent de témoignages de personnes se disant flouées par Stockwan et Relaxsoria. " J'ai commandé un canapé il y a trois mois, et je n'ai toujours rien reçu", rapporte un utilisateur. "Après plusieurs tentatives de contact, je me suis rendu compte que j'avais été arnaqué", ajoute un autre.

Ces témoignages ont conduit plusieurs sites spécialisés et associations de consommateurs à alerter le public. 60 Millions de Consommateurs mais aussi UFC-Que Choisir ont publié des mises en garde contre ces sites, soulignant les nombreuses plaintes déposées.

Les associations de consommateurs citent même plusieurs sites et plateformes comme casaconfo.com, le-tech-village.com, relaxsoria.com, stockwan.com, vanuaty.com et vehrnex.com. Au total, plus de 20 000 commandes n'ont pas été honorées, pour un préjudice représentant près de 4 millions d'euros. Le parquet de Nanterre et la Police Nationale, suite à une enquête judiciaire relative à des escroqueries de grande ampleur réalisées au moyen de faux sites de vente, ont lancé un appel à témoin. "Si vous avez été victime de l'un des sites cités ci-dessus, vous pouvez déposer plainte en ligne sur THESEE."

Vous avez un doute ? Les premières alarmes proviennent souvent des délais de livraison. Les clients, après avoir passé leur commande et payé, se retrouvent confrontés à un silence radio. Les e-mails restent sans réponse, les numéros de téléphone indiqués sur le site sont injoignables, et les pages de suivi de commande sont fictives.

Vous êtes directement concerné ? Après avoir déposé plainte, informez votre banque de la situation pour essayer de récupérer votre argent. Dans certains cas, un recours est possible si le paiement a été effectué par carte de crédit. Pour vos futurs achats en ligne, pensez toujours à vérifier le site en question. Dispose-t-il d'un moyen de contact, d'une page indiquant les coordonnées et le propriétaire du site ? Vous pouvez aussi comparer et regarder les avis clients en ligne. Vous aurez ainsi plus de chances d'éviter toute arnaque.