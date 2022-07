Plan canicule : la carte, quels départements en vigilance orange ?

PLAN CANICULE. Météo France a placé jeudi de nouveaux départements en vigilance orange canicule. 11 départements sont ainsi classés tandis que de nombreux autres sont en vigilance jaune. Que signifie cette alerte, combien de temps cela-va-t-il durer ? On fait le point.

[Mis à jour le 15 juillet 2022 à 10h19] La canicule s'installe en France et Météo-France actualise chaque jour sa carte de vigilance canicule. Celle-ci devrait à nouveau être actualisée et communiquée ce vendredi 15 juillet à 16 heures. Jeudi, Météo France a placé 11 départements en vigilance orange canicule, soit le niveau 3 du plan canicule. C'est quatre de plus que la veille. Alors que le niveau 1 était activé depuis le 1er juin, les niveaux 2 et 3 sont de nouveaux actifs dans ces départements. Pour rappel, les niveaux 2 et 3, et même 4 avaient déjà été activé lors de la canicule de juin 2022. Quels sont les départements concernés par cette canicule ? Pour rappel, la canicule se définit par des seuils de températures maximales (jour et nuit) plus élevées de 5 degrés par rapport aux normales de saison, pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutifs.

La carte de vigilance canicule de Météo France

Carte de vigilance météorologique Météo France © Météo France

Quelle est la liste des départements placés en vigilance orange canicule par Météo France ?

Vendredi 15 juillet, 11 départements sont placés en vigilance orange canicule (niveau 3 du plan canicule) par Météo France. Voici les départements concernés :

Alpes-de-Haute-Provence,

Ardèche,

Drôme,

Gard,

Gironde, Haute-Garonne,

Lot-et-Garonne,

Pyrénées-Orientales,

Tarn,

Tarn-et-Garonne,

Vaucluse

Quelle est la liste des départements placés en vigilance jaune canicule par Météo France ?

Météo France a également placé 28 départements en vigilance jaune canicule (niveau 2 du plan canicule). Voici les départements concernés :

Aude

Ariège

Charente

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Dordogne

Gers

Haute-Loire

Haute-Savoie

Hautes-Pyrénées

Ille-et-Vilaine

Isère

Landes

Loire Atlantique

Lot

Maine-et-Loire

Mayenne

Morbihan

Pyrénées-Atlantiques

Rhône

Sarthe

Savoie

Vendée

Qu'est-ce que le plan canicule ?

Suite à la canicule meurtrière de 2003, le gouvernement a décidé de mettre en place un Plan National Canicule (PNC). Ce plan canicule est alors activé chaque année du 1er juin au 15 septembre afin de faire une veille saisonnière des conditions météo et de pouvoir agir et prévenir en cas de canicule. Ce plan définit au total 4 niveaux d'alerte, avec pour chacun des mesures à mettre en place afin de limiter les effets sanitaires et protéger les personnes les plus fragiles comme les personnes âgées, les nourrissons, les enfants, nourrissons, les femmes enceintes… Le plan canicule permet également de recenser les personnes vulnérables et isolées. En période de canicule, adoptez les bons gestes.

Quels sont les différents niveaux d'alerte du plan canicule en France ?

Le plan national canicule définit 4 niveaux :

Niveau 1 : veille saisonnière (carte de vigilance verte) : ce niveau est forcément enclenché du 1er juin au 30 septembre, mais peut exceptionnellement être mis en place plus tôt en cas de fortes chaleurs précoces ou être prolongé en cas de pic de chaleur tardif.

: ce niveau est forcément enclenché du 1er juin au 30 septembre, mais peut exceptionnellement être mis en place plus tôt en cas de fortes chaleurs précoces ou être prolongé en cas de pic de chaleur tardif. Niveau 2 : avertissement chaleur (carte de vigilance jaune) . Ce niveau est atteint dans deux situations. En cas de pic de chaleur, quand la chaleur est très intense sur une courte durée (1 ou 2 jours) ou lors d'un épisode plus long de fortes chaleurs, mais sous le seuil d'alerte (niveau 3 orange). C'est une période de veille renforcée. Si votre département est placé en vigilance jaune, soyez attentif et prudent. Ces situations peuvent présenter des risques pour votre santé et celle de votre entourage, notamment pour les personnes les plus fragiles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes, etc., mais aussi pour certaine personnes en raison de leurs conditions de travail.

. Ce niveau est atteint dans deux situations. En cas de pic de chaleur, quand la chaleur est très intense sur une courte durée (1 ou 2 jours) ou lors d'un épisode plus long de fortes chaleurs, mais sous le seuil d'alerte (niveau 3 orange). C'est une période de veille renforcée. Si votre département est placé en vigilance jaune, soyez attentif et prudent. Ces situations peuvent présenter des risques pour votre santé et celle de votre entourage, notamment pour les personnes les plus fragiles (nourrissons, personnes âgées, femmes enceintes, etc., mais aussi pour certaine personnes en raison de leurs conditions de travail. Niveau 3 : alerte canicule (carte de vigilance orange) : on peut désormais parler de canicule. Pour rappel, une canicule est définie par des températures la journée, mais aussi la nuit atteignant ou dépassant les seuils départementaux pendant au moins 3 jours consécutifs. Qui peut déclencher le niveau 3 ? Météo France établi une carte de vigilance météorologique (vigilance orange). Dès lors, les préfets de départements peuvent déclencher le niveau 3 du plan canicule afin d'éviter une crise sanitaire due aux très fortes chaleurs, pour protéger les personnes les plus vulnérables.

: on peut désormais parler de canicule. Pour rappel, une canicule est définie par des températures la journée, mais aussi la nuit atteignant ou dépassant les seuils départementaux pendant au moins 3 jours consécutifs. Qui peut déclencher le niveau 3 ? Météo France établi une carte de vigilance météorologique (vigilance orange). Dès lors, les préfets de départements peuvent déclencher le niveau 3 du plan canicule afin d'éviter une crise sanitaire due aux très fortes chaleurs, pour protéger les personnes les plus vulnérables. Niveau 4 : mobilisation maximale (carte de vigilance rouge) : cela correspond à un niveau de canicule extrême de part son intensité, sa durée ou son extension géographique. Le risque sanitaire est alors très important. Des mesures supplémentaires sont mises en place pour protéger les personnes les plus à risque et éviter les dommages collatéraux.

Quelles actions sont mises en place pendant le plan canicule ?

A chaque niveau du plan canicule correspond un dispositif bien précis piloté par Santé publique France, avec le ministère de la Santé et de la Prévention, afin de sensibiliser et informer les français aux risques liés à chaque niveau de vigilance, des précautions à prendre en cas d'épisode caniculaire, pour protéger les plus fragiles (nourrissons, femmes enceintes, personnes âgées, etc.) ou les personnes les plus exposées à la chaleur en raison de leur travail, et ainsi éviter une crise sanitaire. Voici les actions mises en place :

Niveau 1 : une surveillance météorologique et sanitaire est mise en place, et la plateforme d'appel téléphonique "canicule info service" est ouverte en périodes de fortes chaleurs, de 9h à 19h. Vous pouvez appeler gratuitement le 0 800 06 66 66 pour vous informer sur la situation et connaître les recommandations sanitaires à suivre pendant un épisode de fortes chaleurs.

: une surveillance météorologique et sanitaire est mise en place, et la plateforme d'appel téléphonique "canicule info service" est ouverte en périodes de fortes chaleurs, de 9h à 19h. Vous pouvez appeler gratuitement le 0 800 06 66 66 pour vous informer sur la situation et connaître les recommandations sanitaires à suivre pendant un épisode de fortes chaleurs. Niveau 2 : la veille est renforcée et les différents services concernés se préparent en cas de passage au niveau 3.

: la veille est renforcée et les différents services concernés se préparent en cas de passage au niveau 3. Niveau 3 : il permet notamment de mettre en place des mesures pour les personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées, les personnes souffrant d'une maladie et les femmes enceintes. Quand le niveau 3 est atteint, le préfet peut prendre les mesures nécessaires prévues dans le Plan de Gestion d'une Canicule Départemental (PGCD) : mettre en place la communication adaptée pour prévenir des risque et des gestes à adopter (hydratation, rafraîchir son logement…), activer le registre canicule dans les mairies pour recenser toutes les personnes vulnérables à la canicule et souhaitant être surveillées et contactées par les services de la mairie. Un centre d'appel téléphonique (3975) est mis en place et permet ainsi de contacter les personnes en situation de fragilité qui se sont préalablement inscrites ou dont l'état a été signalé. Pour ces personnes, des salles rafraîchies spécifiques sont également à disposition entre 14h et 18h. Pour tous, des salles rafraîchies sont en libre accès dans certaines mairies aux mêmes plages horaires. Des mesures sont également prises dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, mais aussi pour les personnes sans abris...

: il permet notamment de mettre en place des mesures pour les personnes les plus fragiles, c'est à dire les personnes âgées, les personnes souffrant d'une maladie et les femmes enceintes. Quand le niveau 3 est atteint, le préfet peut prendre les mesures nécessaires prévues dans le Plan de Gestion d'une Canicule Départemental (PGCD) : mettre en place la communication adaptée pour prévenir des risque et des gestes à adopter (hydratation, rafraîchir son logement…), activer le registre canicule dans les mairies pour recenser toutes les personnes vulnérables à la canicule et souhaitant être surveillées et contactées par les services de la mairie. Un centre d'appel téléphonique (3975) est mis en place et permet ainsi de contacter les personnes en situation de fragilité qui se sont préalablement inscrites ou dont l'état a été signalé. Pour ces personnes, des salles rafraîchies spécifiques sont également à disposition entre 14h et 18h. Pour tous, des salles rafraîchies sont en libre accès dans certaines mairies aux mêmes plages horaires. Des mesures sont également prises dans les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées, mais aussi pour les personnes sans abris... Niveau 4 : cette situation d'extrême canicule nécessite la mise en œuvre de mesures exceptionnelles. Le ministre de l'Intérieur est alors chargé de la gestion de la canicule, et la mobilisation du gouvernement est maximale avec l'activation de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) l'activation de la Cellule Interministérielle de Crise (CIC) qui regroupe l'ensemble des ministères concernés.

Le ministre de la Santé et de la Prévention, François Braun, a annoncé le 13 juillet qu'il réactivait le numéro vert Canicule info service. Vous pouvez joindre le 0800 06 66 66 de 9h à 19h du lundi au samedi (appel gratuit depuis un téléphone fixe en France). Un opérateur vous renseignera sur la canicule, vous donnera des conseils sur les gestes à adopter en cas de fortes chaleurs pour vous rafraîchir et faire baisser la température dans votre logement.