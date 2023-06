Ne jetez plus votre salade flétrie, nous avons une solution (et ce n'est pas de la cuire)

Vous avez retrouvé une vielle salade dans le frigo et allez la jeter. Stop ! Nous avons une solution simple et efficace pour lui redonner du croquant. Testez, vous verrez.

Cette vidéo qui cartonne sur Instagram avec déjà plus de 200 000 vues vous montre comment redonner vie à votre vieille salade qui traîne au fond du frigo ! Une astuce anti-gaspi dévoilée par Anaïs du blog Ana in green, une influenceuse aux mille conseils éco-responsables et anti-gaspi. Dans cette vidéo, elle nous démontre qu'il est tout à fait possible de redonner du croquant à une salade vraiment pas en forme. Sa technique pour éviter de la jeter : la faire tremper plusieurs heures dans de l'eau froide.

Le avant / après est incroyable. Avant : des feuilles de salades vraiment pas en forme, flétries, immangeables, et après : des feuilles bien fermes et croquantes comme si la salade venait d'être cueillie. On avait du mal à y croire, alors on a testé cette astuce que l'on valide à 100% ! Essayez, vous le verrez par vous-même !

Anaïs nous donne même un conseil pour économiser de l'argent, "achetez [vos salades] dans le rayon anti-gaspi pour les payer moins chères, elles sont tout à fait comestibles, comme bon nombre de légumes flétris ! Il vous suffit de les faire tremper plusieurs heures dans de l'eau froide, et le tour est joué." Mais ce n'est pas tout, cette astuce fonctionne aussi pour beaucoup de légumes : feuilles d'épinard, céleri branche, carottes... Essayez, vous allez être bluffé !