Gouvernement Barnier : la liste complète des ministres, des surprises à des postes clés

Le nouveau gouvernement doit être annoncé en fin de journée mais plusieurs noms circulent déjà pour intégrer le gouvernement de Michel Barnier.

En direct

20:01 - Laurence Garnier entre bien au gouvernement Pressentie pour être ministre de la Famille, Laurence Garnier, décriée par l'entourage d'Emmanuel Macron pour ses prises de position sur l'IVG ou le mariage pour tous, va bien entrer au gouvernement mais hérite finalement du poste de secrétariat d'Etat à la Consommation.

19:59 - Une prise à gauche avec Didier Migaud Ancien membre du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, Didier Migaud fait figure de prise à gauche dans ce gouvernement. Jusque-là président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, il hérite du poste prestigieux de Garde des Sceaux au ministère de la Justice où il va succéder à Eric Dupont-Moretti.

19:55 - Un premier conseil des ministres dès lundi Les nouveaux ministres seront rassemblés pour un premier conseil des ministres ce lundi 23 septembre à 15 heures.

19:50 - Alexis Kohler égrène la liste des nouveaux ministres C'est officiel, le secrétaire général de l'Elysée annonce la composition du nouveau gouvernement dans la cour de l'Elysée. Les secrétaires d'Etats sont aussi annoncés.

19:41 - Plusieurs noms de ministres circulent déjà Si l'annonce officielle se fait attendre, plusieurs noms de ministres circulent déjà. Bruno Retailleau serait bien nommé à l'Intérieur. Rachida Dati conserverait la Culture, Sébastien Lecornu serait maintenu aux Armées, Agnès Pannier-Runacher hérite de l'Ecologie, Jean-Noel Barreau va au Quai d'Orsay, Catherine Vautrin aux affaires sociales, et Geneviève Darrieussecq à la Santé.

19:32 - Selon BFM TV, plusieurs noms de ministres "sûrs", 39 ministres Selon BFM TV qui s'appuie sur une liste présentée comme sûre, 39 ministres composeront ce nouveau gouvernement dirigé par Michel Barnier.

19:30 - Trois noms circulent pour Bercy Si Michel Barnier envisage de scinder le très important poste à Bercy avec d'un côté un ministre de l'Economie, de l'autre un ministre du Budget et des Finances, plusieurs noms circulent déjà. Antoine Armand, député macroniste de Haute-Savoie et président de la commission des affaires économiques à l’Assemblée nationale, est pressenti pour le ministère de l'Economie. Pour le ministère des Finances et/ou du Budget, deux autres députés macronistes sont pressentis, Mathieu Lefevre, député du Val-de-Marne et membre de la commission des finances, et Laurent Saint-Martin, ancien député du Val-de-Marne et ex-rapporteur du Budget" selon Le Figaro.

19:17 - Une annonce qui tarde en raison des contrôles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ? Si Michel Barnier a commencé à appeler ses futurs ministres en fin d'après-midi selon plusieurs sources proches de l'Elysée, l'annonce du nouveau gouvernement se fait attendre. Les contrôles de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui vérifie les déclarations des futurs ministres, peuvent aussi occasionner un petit délai.

18:57 - François-Noël Buffet au ministère de l'Outre-mer ? François-Noël Buffet, sénateur du Rhône depuis une trentaine d’années, pourrait hériter du ministère des Outre-mer. Agé de 61 ans, ce membre de LR préside la commission des lois du Sénat depuis 2020. Ces dernières années, il a notamment participé à un rapport d’information sur les problèmes sécuritaires à Mayotte et intégré la mission d’information du Sénat sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, rappelle Public Sénat. François-Noël Buffet fait partie des proches de Bruno Retailleau, pressenti pour le ministère de l'Intérieur. Il avait soutenu François Fillon lors de la primaire LR de 2016 en vue de l'élection présidentielle de 2017.

18:47 - Bruno Retailleau homme clé du futur gouvernement ? Sévère envers Emmanuel Macron ces derniers mois et refusant tout rapprochement avec le macronisme, Bruno Retailleau s'apprête visiblement à prendre l'un des postes clés au sein du futur gouvernement dirigé par Michel Barnier. Le président du groupe LR au Sénat devrait hériter du ministère de l'Intérieur place Beauvau. L'ancien proche de François Fillon a défendu notamment ces derniers mois une ligne dure contre l'immigration et défendu une politique dure en terme de sécurité intérieure.

18:38 - Mélenchon : "Barnier n'a aucun avenir" Présent samedi à la manifestation organisée à Marseille, Jean-Luc Mélenchon s'est exprimé et donné son sentiment sur le futur gouvernement dont l'annonce devrait être faite ce samedi soir. "Barnier n'a aucun avenir. Son destin promis est qu'il sera battu à l'Assemblée nationale, sans doute sur son projet de budget, et qu'il tombera à la faveur d'une motion de censure si ceux qui se disent de l'opposition continuent à l'être. Voilà la vérité", a-t-il jugé, taclant un futur gouvernement vu comme un "syndicat de perdants, avec des personnages plus ou moins là pour un décor, un faux-semblant, et d'autres qui seront les vrais patrons, comme monsieur Retailleau, président du groupe majoritaire au Sénat, qui devient l'homme clé".

18:32 - Xavier Iacovelli finalement pressenti au ministère de la Famille, la piste Laurence Garnier abandonnée ? Alors que Laurence Garnier, issue des rangs de LR, était annoncée vendredi soir au ministère de la Famille, les réactions du parti présidentiel auraient finalement fait émerger une autre voie. Selon LCP, c'est désormais Xavier Iacovelli qui serait pressenti. Le sénateur des Hauts de Seine, membre de Renaissance et issu de l'aile gauche du parti, pourrait hériter des dossiers de la Famille et de l'Enfance. Xavier Iacovelli avait notamment été chargé en début d'année par le Premier ministre d'alors Gabriel Attal d’une mission temporaire sur le soutien aux familles monoparentales, rappelle LCP. L'annonce du nom de Laurence Garnier avait été suivie de nombreuses réactions parmi les proches d'Emmanuel Macron, notamment en raison de prises de positions sur l'IVG et pour son soutien à La Manif pour tous en 2014.

18:24 - Bercy scindé en deux ? Ce serait une première sous Emmanuel Macron A la tête du ministère de l’Économie et des Finances depuis 7 ans, Bruno Le Maire va céder son poste de ministre avec la formation de ce nouveau gouvernement. Il pourrait être remplacé no non pas par un ministre mais par un duo au sein de l'équipe formée par Michel Barnier. Le nouveau Premier ministre pourrait opter pour une scission avec d'un côté un ministre de l'Economie, de l'autre un ministère des Finances et des comptes publics, selon les informations du Figaro. Ce serait une première depuis 2017. Ce choix avait été fait sous la présidence de François Hollande, avec Pierre Moscovici et Arnaud Montebourg au début du mandat puis Michel Sapin au Budget et un certain Emmanuel Macron alors ministre de l'Economie, de l'Industrie et du Numérique.

18:18 - Bruno Retailleau prêt à abandonner son poste de président du groupe LR au Sénat ? Pressenti pour devenir le nouveau ministre de l'Intérieur dans ce gouvernement de Michel Barnier, Bruno Retailleau devra dans ce cas céder son fauteuil de sénateur LR à son suppléant mais aussi et surtout celui convoité de président du groupe LR au Sénat, un hémicycle où le parti Les Républicains est le premier groupe en nombre d'élus.