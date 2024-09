Ministre à l'Economie : le poste promis à LR ? Un duo évoqué

Le recrutement n'est pas évident pour le ministère des Economies face au peu de volontaires qui se manifestent. Seuls noms sortent du lot, essentiellement ceux de personnalités de droite.

Une page se tourne à Bercy avec le départ de Bruno Le Maire après sept années passées au ministère de l'Economie. Mais le prochain chapitre lié au gouvernement Barnier a du mal à s'écrire et pour cause : les volontaires pour gérer les finances de l'Etat ne sont pas légion. Il faut dire que le poste, s'il est l'un des plus importants du gouvernement, est aussi un des plus difficile à tenir. C'est d'autant plus vrai à l'heure où les comptes publics dérapent et avant le vote du budget 2025 qui s'annonce comme une étape délicate et périlleuse pour le nouvel exécutif.

Quelques profils sont toutefois évoqués et les dernières pistes semblent privilégier un profil issu de la droite, même si un candidat penchant plutôt vers la gauche a été approché. Le futur locataire de Bercy pourrait aussi être la combinaison d'un profil politique et d'une maîtrise technique du sujet. Le Premier ministre doit arrêter un choix et le soumettre à Emmanuel Macron. Quel que soit (l'heureux ?) élu, il aura la lourde tâche de remettre les finances dans les clous. L'objectif annoncé est de trouver trente milliards d'euros pour ramener le déficit public dans la limite autorisée, mais reste à savoir comment faire entre économies et augmentations des recettes fiscales. Les rumeurs sur une hausse des impôts a déjà fait des étincelles entre les forces politiques.

Un ministre de droite ou de gauche à Bercy ?

Si les candidats aux postes de ministre ne manquent pas dans les rangs de LR, ils semblent peu nombreux à vouloir s'installer au ministère de l'Economie. Laurent Wauquiez est cité pour Bercy, il serait même prévu à ce poste dans une liste de ministrables dressée par Michel Barnier le mardi 17 septembre selon RTL. Le président du groupe LR à l'Assemblée semblait pourtant plus intéressé par la maroquin de l'Intérieur qu'il se dispute avec Bruno Retailleau et d'autres. Le sénateur LR a d'ailleurs lui aussi été mentionné parmi les options pour l'Economie. Reste que pour l'un comme pour l'autre, Bercy semble plus être un lot de consolation que le premier objectif.

Certains à droite misent sur un profil plus discret, celui de Véronique Louwagie, d'après Le Point. La députée LR est appréciée et réputée à l'Assemblée nationale et son intérêt pour les questions économiques l'avait poussée à postuler à la présidence de la commission des Finances remportée par l'insoumis Eric Coquerel.

La nomination d'une personnalité de droite à l'Economie est plus que probable, mais Michel Barnier ne pourra pas placer uniquement des représentants de sa famille politique aux postes clefs du gouvernement puisqu'il promet de former un exécutif "équilibré" et "pluriel". Bercy pourrait-il donc revenir à un ministre issu de la coalition présidentielle, du centre ou de la gauche ? L'hypothèse est sur la table, bien qu'aucun nom en particulier ne soit cité pour le maroquin de l'Economie.

Il a bien un candidat sérieux, et issu de la gauche, qui a été approché selon Politico : le président de la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, Didier Migaud. L'homme présente un profil technique, connaisseur des sujets économiques puisqu'il a aussi présidé la Cour des comptes. Mais il dispose également d'une expérience politique avec ses anciens mandats à l'Assemblée nationale, notamment en tant que président de la commission des Finances. Le haut fonctionnaire a priori partant pour une nomination à Bercy aurait toutefois posé trop de conditions, comme avoir la main pour choisir ses ministres délégués, faisant tomber à l'eau l'hypothèse de sa nomination.

L'hypothèse d'un duo à Bercy

Une autre option sérieuse a émergé avec la possible nomination d'Eric Woerth au ministère de l'Economie évoquée par Politico. Le député Ensemble pour la République a longtemps siégé au sein du parti LR avant de rejoindre le camp macroniste en 2022. L'homme qui a déjà été ministre du Budget sous Nicolas Sarkozy pourrait donc satisfaire et la droite et la coalition présidentielle. Il a assuré dans les médias ne pas avoir été contacté par Michel Barnier, mais ne ferme pas la porte à une nomination : "Bien sûr que j'assumerais mes responsabilités" a-t-il déclaré sur RTL le 19 septembre. Il a également précisé sur France 2 vouloir d'un gouvernement "assez large et équilibré" incluant des "profils expérimentés partout". Dont le sien ?

La nomination d'Eric Woerth pourrait d'autant plus être validée par la droite, qu'elle pourrait signer le début d'un duo à Bercy. L'autre moitié du binôme envisagé pour le ministère de l'Economie serait Valérie Pécresse, la présidente LR de la région Ile-de-France.