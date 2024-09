Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur : pourquoi c'est lui le nouvel homme fort du gouvernement

Bruno Retailleau a bien été nommé ministre de l'Intérieur par Emmanuel Macron. Le symbole d'un virage très à droite.

Le chef de file des républicains au Sénat a été nommé ministre de l'Intérieur ce samedi 21 septembre, après des semaines de tractations. Le symbole du choix d'Emmanuel Macron et de Michel Barnier de composer un gouvernement très à droite à l'issue des législatives de juillet dernier. Sénateur LR et homme fort de la chambre basse du Parlement, Bruno Retailleau est notamment sur la même ligne que le Premier ministre en matière d'immigration et de sécurité. L'ancien souverainiste - il a siégé au sein du parti de Philippe de Villiers - s'inscrit d'ailleurs aussi dans la lignée de Gérald Darmanin, à l'origine du projet de loi immigration auquel il a largement contribué.

Bruno Retailleau a en effet grandement participé à la rédaction de la version durcie et adoptée de la loi immigration en fin d'année 2023, avant que les apports de son groupe soient en grande partie censurés par le Conseil constitutionnel. "L'État a perdu le contrôle", jugeait-il dans une interview publiée sur le site du parti LR. Il "n'arrive plus à faire appliquer ses lois, à protéger ceux qui les servent, à contenir une immigration incontrôlée, à tenir les quartiers où l'on tire à l'arme de guerre, […] ni à sécuriser ses prisons", expliquait-il.

Outre l'immigration, les positions du sénateur sur la sécurité ou la famille en font le représentant d'une droite dure au sein de LR. De quoi transformer sa nomination en nouveau virage à droite du gouvernement. Si une droitisation du pouvoir a été reprochée à Emmanuel Macron, notamment par la gauche, le président de la République ne partage pas, en revanche, certaines positions du sénateur de droite. Jusqu'à quel point Emmanuel Macron a-t-il été volontaire, poussé ou contraint dans ce choix ? La réponse à cette question donnerait aussi un indice sur le degré de cohabitation qui règnera sur le nouveau duo exécutif, puisqu'on peine toujours à savoir si Michel Barnier se posera en Premier ministre d'opposition à Macron ou de coalition.

Le choix de Bruno Retailleau est aussi un gage envoyé à la droite dure, voire à l'extrême droite, qui réserve encore a décision sur l'opportunité ou non ce nouveau gouvernement. Ce qui fait dire à certains macronistes et à la gauche que le gouvernement Barnier est "sous tutelle" du Rassemblement national, bien qu'il ne compte en réalité aucun ministre RN.

Retailleau a supplanté deux autres options

Dans le cas où Bruno Retailleau n'aurait pas été finalement retenu, deux autres noms avaient un temps été évoqués : Frédéric Péchenard et Laurent Nuñez. L'ancien directeur général de la police nationale, Frédéric Péchenard, était en effet sorti du chapeau dans les dernières heures, notamment dans un article du Point. L'homme est un proche de Nicolas Sarkozy et il a déjà été approché par Emmanuel Macron pour le ministère de l'Intérieur. En 2018, il s'était vu proposer une place sous les ordres de Christophe Castaner qu'il avait refusée, faute d'avoir une marge de manœuvre suffisante.

Plus récemment, le nom de Laurent Nuñez était aussi arrivé sur la table. Le préfet de police de Paris a fait partie des hypothèses, mais celle-ci s'est assez rapidement éloignée, comme l'indiquait Politico. L'homme a pourtant travaillé en tant que secrétaire d'État auprès du ministère de la place Beauvau entre 2018 et 2020 et a fait carrière dans la police jusqu'à devenir préfet de police de Marseille puis de Paris. Laurent Nuñez a-t-il refusé une proposition se sentant mieux à son poste que dans un futur gouvernement à l'avenir incertain ? La question mérite d'être posée.

Par son poids politique et ce qu'il incarne à droite et désormais dans ce gouvernement, Bruno Retailleau apparait en tout cas comme le nouvel homme fort de l'exécutif. En acceptant d'entrer dans l'équipe de Michel Barnier, malgré son passé d'opposant et son jugement très sévère envers Emmanuel Macron ces derniers mois, il a surtout choisi une stratégie diamétralement opposée à celle de Laurent Wauquiez, patron des républicains à l'Assemblée nationale, qui a annoncé qu'il ne ferait pas partie du gouvernement. L'avenir dira lequel des deux a choisi la bonne option...