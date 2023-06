Ce compartiment du réfrigérateur peu connu peut provoquer une "odeur dégoûtante"

Vous venez de nettoyer votre frigo et pourtant une odeur répugnante persiste ? Cela vient certainement de cet endroit que peu de gens connaissent, explique une pro du ménage.

Si vous avez une odeur persistante dans votre cuisine, que vous l'avez nettoyée à fond et que l'odeur est toujours là, cette vidéo devrait vous intéresser. La tiktokeuse Leanne du compte @cleaningmummy donne de nombreuses astuces de nettoyage sur ce réseau social. Dans cette courte vidéo, elle partage son étonnement en découvrant une partie cachée de son frigo qui diffuse des odeurs vraiment désagréables. "Saviez-vous qu'il y avait un plateau dans votre réfrigérateur? Comment l'avez-vous découvert? Quand l'avez-vous nettoyé pour la dernière fois?" Depuis sa publication, cette vidéo a déjà été vue par près de 300 000 personnes, a obtenu presque 15 000 likes et plus de 100 commentaires la remerciant pour cette découverte.

Comment a-t-elle trouvé cet endroit du frigo ? Alors que les mauvaises odeurs émanant de son réfrigérateur ont commencé à envahir sa maison, Leanne a cherché à savoir d'où elles pouvaient provenir. Dans la vidéo, elle déplace son frigo et découvre à l'arrière un tuyau qui coulait dans un tiroir. C'est de là que venait l'odeur. Son conseil : dévisser le tuyaux et le bac et les laver.

Pour les nettoyer, rien de mieux que de l'eau chaude et du vinaigre blanc. Frottez bien le tiroir et séchez-le avec un chiffon propre avant de le remettre en place. Pour éviter les mauvaises odeurs, pensez à le faire régulièrement, ou au moins à éponger le liquide présent dans le tiroir.