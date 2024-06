House of the Dragon : un duel à mort qui captive les internautes, le récap de l'épisode 2 (spoilers)

Duel fratricide, tensions politiques et tensions maritales étaient au cœur de ce second épisode de la saison 2 d'House of the Dragon, disponible sur Max.

House of the Dragon saison 1 L'essentiel L'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon est disponible . Il est sorti dans la nuit de dimanche à lundi sur la plateforme de streaming par abonnement Max, disponible en France depuis deux semaines.

. Il est sorti dans la nuit de dimanche à lundi sur la plateforme de streaming par abonnement Max, disponible en France depuis deux semaines. Cet épisode 2 a une nouvelle fois été meurtrier . Attention, spoilers . Les Hightowers, et plus particulièrement Healaena et le roi Aegon, sont fou de chagrin et de rage après la mort de l'héritier au trône, et accusent Rhaenyra d'avoir tué leur enfant. Lorsqu'elle l'apprend, elle découvre que son oncle-mari Daemon a ordonné l'assassinat sans lui en parler, et avoue ne plus lui faire confiance. Ce dernier quitte les lieux après une violente dispute avec sa femme. De son côté, Aegon décide de se venger sur tous les dératiseurs de la ville, malgré les avertissements d'Otto Hightower. En conséquences, Aegon décide de le destituer et de faire de Sir Criston Cole la Main du roi. En parallèle, ce dernier a envoyé sir Arryk au fief de Rhaenyra, en lui ordonnant de se faire passer pour son frère jumeau afin de l'anéantir. Mais cela débouche entre un duel à mort entre sir Erryk (qui protège la Reine noire) et sir Arrky, et les deux frères périssent sous la lame de l'autre.

Sur les réseaux sociaux, les premiers spectateurs français ont pu partager leurs réactions sur cet épisode que beaucoup jugent "excellent". La scène du duel entre sir Erryk et sir Arryk a notamment captivé les internautes : "La scène avec les jumeaux : merci merci merci", commente l'un d'entre eux, "On ne t'oubliera pas Sir Erryk", écrit un second, quand un autre se réjouit de " la cohésion des deux camps qui part en vrille et une histoire où la dynamique en marche et les erreurs sont plus fortes que ceux qui veulent garder le contrôle." Ce qui est certain, c'est que tous les fans semblent s'accorder sur la détestation d'un personnage : Ser Criston Cole.

12:02 - Récap de l'épisode 2 : le deuil des Hightowers (spoilers) L’épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon s’ouvre directement sur la fin du précédent, alors que le prince Jaehaerys vient tout juste de se faire décapiter. Fou de chagrin, le roi Aegon réclame vengeance tandis qu’Alicent et Helaena, sont obligés de conduire une procession funèbre pour s’attirer la sympathie du peuple. L’un des deux coupables est rapidement rattrapé et avoue que c’est Daemon qui a ordonné la mort de l’enfant, commise avec l’aide d’un dératiseur. En conséquences, le roi ordonne la mort de tous les dératiseur de Port-Réal, afin d’être certain de punir le 11:35 - Les temps forts de l’épisode 2 de la saison 2 (2/2) Attention, la suite de ce post contient des spoilers sur l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon. Dans cet épisode de House of the Dragon, le mercenaire qui a tué Jahearys est retrouvé par les Hightowers, et confirme que c’est bien Daemon qui a ordonné le meurtre de l’enfant, et qu’il l’a tué avec l’aide d’un dératisseur. En conséquences, le roi fait tuer tous les dératisseurs de la ville, sans sommation. Lorsqu’Otto Hightower s’en indigne, le roi Aegon le destitue de son poste de Main du roi et nomme Ser Criston Cole à sa place. De son côté, Ser Criston Cole est bien déterminé à venger la mort de Jaehaerys, culpabilisant de ne pas avoir été là pour le protéger. Il demande alors à Ser Arryk d’infiltrer le camp de Rhaenyra en se faisant passer pour son frère jumeau, sir Erryk, qui a prêté allégeance à la Reine noire, pour tuer définitivement la fille de Viserys. Mais cela résulte entre un combat à mort entre les deux frères, sir Erryk tuant son jumeau avant de se suicider devant Rhaenyra.

11:04 - Les temps forts de l’épisode 2 de la saison 2 (1/2) Ce nouvel épisode de House of the Dragon s’est avéré particulièrement riche en rebondissements. Attention, la suite de ce post contient des spoilers sur l'épisode 2 de la saison 2 de House of the Dragon. Au lendemain de la décapitation de Jaehaerys, ses parents, Aegon et Helaena, sont dévastés. Le premier est fou de rage et réclame vengeance, la seconde sombre dans une profonde dépression. Ils mettent le meurtre sur le dos de Rhaenyra, qui passe alors pour une tueuse d’enfants auprès du peuple et de ses alliés. Lorsque la Reine noire découvre que c’est Daemon qui a ordonné la mort de l’enfant (il a bien dit “un fils pour un fils” aux mercenaires), elle comprend qu’elle ne peut pas faire confiance à son oncle-mari, qu’elle soupçonne de toujours vouloir briguer son trône. Après une violente dispute, Daemon s’en va. 10:13 - Le récap du premier épisode avant de lancer l’épisode 2 Le second épisode de la saison 2 de House of the Dragon est disponible sur Max. Celui-ci suit directement les épisodes du premier, diffusé la semaine dernière. Les fans avaient pu découvrir le destin tragique qui attendait le jeune prince Jaehaerys Targaryen, fils du roi Aegon II et de sa sœur-épouse Helaena. Ce dernier a été décapité par un mercenaire et un dératisseur sur ordre du prince Daemon, qui cherchait à venger le meurtre de Lucerys par Aemond. “Un fils pour un fils”, a-t-il ordonné. En parallèle, des tensions émergent entre le roi et son conseiller, Otto Hightower, tandis qu’Alicent entretient une liaison avec Ser Criston Cole. Les Noirs, de leur côté, nouent des alliances avec les Stark et mettent en place un blocus maritime pour affaiblir le clan Hightower. 09:31 - Ces autres plateformes qui donnent accès à House of the Dragon L’inscription à la plateforme de streaming Max n’est pas la seule option pour accéder légalement aux derniers épisodes de House of the Dragon. En effet, si vous avez souscrit aux offres Canal+ Ciné Séries, Canal+ Family & Friends et Canal+ Intégrale, vous avez accès aux contenus de Max directement sur MyCanal. Par ailleurs, si vous aviez souscrit au pass Warner de Prime Video avant l’arrivée de Max en France, vous avez également accès aux nouveaux épisodes de House of the Dragon directement sur la plateforme d’Amazon. 08:29 - Comment s’abonner à Max pour voir House of the Dragon ? Pour découvrir la saison 2 de House of the Dragon en streaming. C’est sur la plateforme Max qu’il faut se rendre. Nouvellement lancée en France depuis le 11 juin, elle propose toutes les séries d’HBO, dont Game of Thrones et son prequel. Chaque nouvel épisode de cette saison 2 d’HOD est mis en ligne le lundi. Pour s’abonner, il suffit de se rendre sur le site https://play.max.com/ et de se laisser guider par la procédure d’inscription. On vous demandera de choisir entre trois offres : l’abonnement basique avec publicités (5,99 euros par mois), l’abonnement standard (9,99 euros par mois) et l’abonnement premium (13,99 euros par mois). LIRE PLUS

House of the Dragon est une série télévisée américaine adaptant le roman Feu et Sang de George R.R. Martin sorti en 2018. Il s'agit d'une chronique dédiée à la dynastie des Targaryen et surtout d'un prequel de Game of Thrones, série à succès d'HBO de 2011 à 2019. Le premier épisode de House of the Dragon est diffusé le 22 août 2022. La saison 2 est diffusée en France du 17 juin au 5 août 2024.

House of the Dragon se situe entre 200 et 170 ans avant les événements de Game of Throne. La série s'intéresse à la période dite de la "Danse des Dragons", une période de troubles à Westeros où le Royaume est scindé en deux camps qui soutiennent l'accession au trône de deux héritiers différents. A l'époque, c'est Viserys Targaryen premier qui est sur le trône de Westeros. Il n'a pas d'héritier mâle de sa première femme mais une fille du nom de Rhaenyra qui pourrait lui succéder. Cependant, il obtient des fils de son deuxième mariage, ce qui vient troubler l'ordre de succession et créer les germes de la dissension.

Emma D'Arcy : Rhaenyra Targaryen

Matt Smith : Daemon Targaryen

Olivia Cooke : Alicent Hightower

Ewan Mitchell : Aemond Targaryen

Tom Glynn-Carney : Aegon II Targaryen

Harry Collett : Jacaerys Targaryen

Phia Saban : Helaena Targaryen

Rhys Ifans : Otto Hightower

Steve Toussaint : Corlys Velaryon "Le Serpent de Mer"

Eve Best : Rhaenys Velaryon

Fabien Frankel : Ser Criston Cole

Graham McTavish : Ser Harold Westerling

Matthew Needham : Larys Strong

Simon Russell Beale : Ser Simon Strong (à partir de la saison 2)

Freddie Fox : Ser Gwayne Hightower (à partir de la saison 2)

Gayle Rankin : Alys Rivers (à partir de la saison 2)

Abubakar Salim : Alyn d'Hull (à partir de la saison 2)

Paddy Considine : le roi Viserys I Targaryen (saison 1)

Milly Alcock : Rhaenyra Targaryen jeune (saison 1)

Emily Carey : Alicent Hightower jeune (saison 1)

Ryan Corr : Ser Harwin Strong (saison 1)

Jefferson Hall : Jason et Tyland Lannister

David Horovitch : Grand Maester Mellos

Bill Paterson : Lyman Beesbury

Gavin Spokes : Lyonel Strong

En France, la première saison de House of the Dragon était d’abord diffusée sur OCS. Mais dès cette saison 2, ça change. C’est désormais sur la plateforme de streaming Max, lancée en France le 11 juin, quelques jours avant la sortie du 1er épisode, qu’il faut se rendre. Le premier épisode y est diffusé le 17 juin 2024. Par la suite, la diffusion se fera à raison d’un épisode par semaine, pour un final probablement prévu le 5 août 2024. Si vous êtes toutefois abonnés à l’offre Canal+Ciné Séries, Canal+ Friends & Family et Canal+ Intégrale, ou au Pass Warner de Prime Video, vous avez accès à House of the Dragon sans surcoût.

Hormis ses deux dernières saisons, Game of Thrones a toujours proposé des saisons de dix épisodes depuis son lancement en 2011. House of the Dragon suit l'exemple de la série originale et réplique ce même rythme. La saison 1 de House of the Dragon compte donc 10 épisodes, d'une durée d'une heure environ, mais la saison 2 n'en compte que huit, d'une durée similaire a priori.