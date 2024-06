EURO 2024. Albanie - Espagne : suivez le match en direct

L'Albanie rêve se hisser en huitièmes de finale de l'Euro 2024, mais il faudra pour cela battre ce soir l'Espagne, déjà assurée de la qualification et de la première place du groupe B. Suivez le match en direct commenté.

En direct

21:03 - L'Albanie comme à domicile C'était annoncé avant cette rencontre et c'est maintenant confirmé : l'équipe albanaise évolue comme à domicile dans cette rencontre décisive pour elle face à l'Espagne. Le stade de Düsseldorf est couvert de rouge.

21:00 - C'est parti entre l'Albanie et l'Espagne ! Glenn Nyberg siffle le coup d'envoi de ce match entre l'Albanie et l'Espagne ! Ce sont les joueurs de l'Albanie qui engagent dans cette première période.

20:57 - Place à l'hymne albanais Après l'hymne espagnol, pas forcément très respecté, place maintenant à l'hymne albanais qui s'apprête à être repris par les nombreux supporters rouges présents dans le stade de Düsseldorf.

20:54 - Les joueurs pénètrent sur la pelouse Les joueurs de l'Albanie et de l'Espagne pénètrent sur la pelouse de la Düsseldorf Arena, accompagnées de Glenn Nyberg, l'arbitre de ce match.

20:50 - 35 000 Albanais présents L'Albanie sera très soutenue ce soir face à l'Espagne. Le chiffre des 35 000 supporters albanais présents dans l'enceinte de Düsseldorf (qui peut contenir 54 000 spectacteurs) est avancé et les joueurs de Sylvinho vont pratiquement jouer à domicile pour obtenir cette éventuelle qualification.

20:45 - Un oeil sur Italie-Croatie L'Albanie aura bien évidemment un oeil sur l'autre rencontre de ce groupe B, Croatie-Italie, qui sera disputé en même temps. Le résultat de cette rencontre pourrait influencer directement l'avenir des Albanais dans ce tournoi.

20:40 - Espagne-De la Fuente: "L'équipe la plus compétitive" Le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a assuré qu'il ne compte pas laisser l'Albanie s'imposer facilement ce soir malgré la qualification déjà acquise de la Roja dans cet Euro 2024. "Nous mettrons l'équipe la plus compétitive pour ce match, a-t-il affirmé dimanche en conférence de presse. Nous avons une confiance totale dans nos 26 joueurs. Il y plein de d'enjeux: le prestige, la reconnaissance, continuer à nous améliorer. Nous allons aborder le match comme les précédents, avec un plan de jeu que nous considérons comme le meilleur pour ce match, en ne pensant qu'à gagner."

20:35 - Albanie-Djimsiti: "Rien n'est impossible" Le défenseur central albanais Berat Djimsiti a refusé d'être défaitiste en conférence de presse, avant le match contre l'Espagne ce lundi soir. "Ce n'est pas une mission impossible, rien n'est impossible, a assuré celui qui vient de remporter la Ligue Europa avec l'Atalanta. Durant toute ma carrière, je n'ai jamais raisonné de la sorte. Ce sera un match très difficile, sans doute le plus dur que nous ayons à disputer. Même si l'Espagne aligne son équipe B, on sait qui on joue et quel est le niveau de notre adversaire. Mais on mérite notre place et on va faire de notre mieux."

20:30 - Sylvinho craint l'Espagne Déjà qualifiée, l'Espagne laissera-t-elle l'Albanie s'imposer facilement ce lundi soir à Düsseldorf ? Le sélectionneur albanais Sylvinho ne le croit pas. "L'Espagne peut jouer la finale avec sa deuxième équipe et être favorite, a lâché l'ancien coach de l'OL dimanche en conférence de presse. Il est inutile de penser à ce que l'Espagne va faire, elle peut faire ce qu'elle veut, nous devons penser à ce que nous devons faire de notre côté."

20:25 - Espagne: De la Fuente fait largement tourner Pour cette rencontre sans enjeu pour la sélection espagnole, le coach Luis de la Fuente effectue une large revue d'effectif, puisqu'il a décidé de changer 10 de ses joueurs par rapport au dernier match contre l'Italie (1-0), y compris le gardien habituellement titulaire, Unai Simon, remplacé par David Raya. Seul Aymeric Laporte enchaîne en défense centrale. Le onze de départ de l'Espagne: Raya - J. Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo - Merino, Zubimendi, Olmo - F. Torres, Joselu, Oyarzabal.

20:20 - Albanie: Sylvinho reconduit presque le même onze Pour cette rencontre décisive, le sélectionneur Sylvinho a décidé de s'appuyer quasiment sur la même équipe que face à la Croatie, après avoir hésité sur l'identité du numéro neuf titulaire. Ce sera finalement Manaj, comme face à la Croatie (2-2). Seul Balliu remplace Hysaj sur le flanc droit de la défense. Le onze de départ de l'Albanie: Strakosha - Balliu, Ajeti, Djimsiti, Mitaj - Ramadani, Asllani - Asani, Laçi, Bajrami - Manaj.

20:15 - L'Albanie y croit Dans ce qui était présenté comme le groupe de la mort au tirage au sort, l'Albanie tire son épingle du jeu et espère encore réaliser l'exploit face aux Espagnols pour se hisser en huitièmes de finale. Les Albanais ont mené face à l'Italie (1-2) puis face à la Croatie (2-2), sans jamais réussir à l'emporter. "Nous sommes vivants, fiers et ambitieux. Nous allons devoir nous battre, tout donner sur le terrain, réaliser notre meilleure performance, a lancé le sélectionneur brésilien Sylvinho dimanche en conférence de presse. Et, si nous faisons cela, peut-être que nous aurons la chance de continuer cette compétition. " Ce serait bien évidemment historique, pour ce pays qui ne participe à l'Euro que pour la deuxième fois, après 2016.

20:10 - L'Albanie qualifiée si.. A l'aube de ce dernier match de la phase de groupes, les Albanais sont encore en position de se qualifier et c'est déjà un petit exploit. Pour réussir à accéder aux huitièmes de finale de l'Euro 2024, l'Albanie se retrouve devant plusieurs cas de figure, mais doit impérativement prendre des points. Elle sera qualifiée si elle gagne contre l'Espagne et que la Croatie bat l'Italie par un seul but d'écart, ou si la Croatie bat l'Italie par plus de 3 buts d'écart et que l'Albanie termine parmi les 4 meilleurs troisièmes. Un match nul pourrait même suffire sur la Croatie ne gagne pas, à condition de finir parmi les 4 meilleurs troisièmes (avec seulement deux points).

20:05 - Le classement du groupe B Après deux journées disputées dans le groupe B, l'Espagne a déjà assuré sa qualification et sa première place avec 6 points grâce à deux victoires contre la Croatie (3-0) et l'Italie (1-0). La Nazionale occupe la 2e place avec 3 points, devant l'Albanie et la Croatie, deux sélections qui ne comptent qu'un point. Les Espagnols n'ont donc rien à jouer ce soir, mais ce n'est pas le cas des Albanais.