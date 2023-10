On peut ignorer la date limite de consommation des pâtes sans risque en prenant ces simples précautions

Les pâtes se conservent longtemps... Mais pas éternellement. Certains signes sont à surveiller.

S'il y a bien un plat qui met tout le monde d'accord, ce sont les pâtes. Elles sont rapides et faciles à préparer, nourrissantes, bonnes pour la santé, et il existe une multitude de façons de les cuisiner. Des tagliatelles à la carbonara, des spaghettis bolognaises, des lasagnes aux épinards, des fusillis au pesto, ou tout simplement des nouilles avec un peu de beurre. Elles rencontrent toujours un succès fou. Ce n'est pas pour rien que nous avons tous toujours un ou plusieurs paquets de pâtes dans nos placards de cuisine. Si elles sont pratiques car elles ne périment pas vraiment, il faut tout de même faire attention à certains signes qui montrent qu'elles ne sont plus bonnes.

Comme pour la plupart des aliments, les pâtes ont une date limite de consommation sur leur paquet. Mais elles font partie des aliments qui peuvent être consommés bien après. Par exemple, si vous avez dans votre placard un paquet de pâtes sèches non ouvert, vous pourrez encore les manger jusqu'à 5 ans après la date de péremption. Si vous achetez les pâtes en vrac, cette date est réduite à 6 mois après la date. Enfin, pour les pâtes fraîches, elles contiennent des œufs. Il est préférable de respecter la date de péremption, ou de ne pas dépasser la date de deux jours. Dans tous les cas, nous vous conseillons de vérifier l'apparence de vos pâtes avant de les consommer, qu'elles soient périmées ou non.

Certains signes ne trompent pas et indiquent qu'il ne faut surtout pas manger vos pâtes. Pour les pâtes fraîches, faites attention aux point suivants :

Un paquet gonflé ;

Une mauvaise odeur ;

Des pâtes visqueuses ou gluantes.

Pour les pâtes sèches, vérifiez :

La texture : si elles sont plus dures ou plus cassantes que d'habitude ;

Présence de moisissure ou de poussière comme de la sciure de bois ;

Une mauvaise odeur.

Cela révèle que vos pâtes sont en mauvais état et ne sont plus bonnes à êtres consommées. En cas de doute, il vaut toujours mieux jeter les pâtes.

Il est important également de rappeler qu'il faut faire particulièrement attention aux pâtes déjà cuites depuis plusieurs jours et restées à température ambiante. La bactérie Bacillus Cereus peut proliférer. Cette bactérie est naturellement présente dans le riz et dans les pâtes. Elles n'est pas dangereuse de base, mais elle peut le devenir si vos pâtes ont été cuites il y a plus de deux jours. Elle peut provoquer une intoxication alimentaire qui peut être grave, dans les cas les plus extrêmes, la mort.

Pour ne pas prendre de risque, voici les consignes à respecter : garder les pâtes au frigo maximum deux heures après la cuisson (idéalement les mettre au frais dans les 30 minutes). Puis, les sortir du frigo et les réchauffer qu'une fois que vous souhaiterez les manger.