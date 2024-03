Pas besoin de produit, cette astuce simple est à essayer en premier lorsque votre évier est bouché

Il existe une méthode que vous devriez absolument essayer en premier lorsque votre évier ou votre lavabo est bouché, et cela n'implique pas de verser un produit chimique dans vos canalisations.

Lorsque votre évier de cuisine ou de salle de bain se bouche, cela peut rapidement devenir un cauchemar. L'eau ne s'écoule plus ou mal, et cela peut entraver vos activités quotidiennes comme faire la cuisine et la vaisselle ou prendre une douche mais aussi causer des odeurs désagréables... Sans parler des réparations coûteuses qui peuvent peser lourd sur votre portefeuille ! Heureusement, il existe une astuce simple et gratuite, qui ne demande pas d'utiliser des produits chimiques nocifs.

Cette astuce consiste tout simplement à verser de l'eau bouillante dans les canalisations. C'est un remède simple mais puissant pour déboucher les éviers obstrués. L'eau chaude va dissoudre les graisses et les dépôts qui se seront accumulés avec le temps dans les tuyaux de l'évier, contribuant ainsi au blocage. D'autre part, le bouchon peut provenir de morceaux de nourriture bloqués dans les tuyaux. L'eau chaude peut les ramollir, les désagréger et les pousser à travers le système de drainage. L'eau bouillante va également réduire les odeurs désagréables en éliminant les bactéries.

Cette technique est vraiment simple. Faites bouillir de l'eau et versez-la dans les canalisations. Laissez l'eau bouillante agir dans le drain pendant quelques minutes. Cela permettra à l'eau chaude de dissoudre les obstructions et de dégager le passage. Enfin, faites couler l'eau chaude du robinet pendant 2 minutes pour bien rincer tout résidu restant.

Si votre évier est encore bouché, c'est que des débris solides comme des morceaux de nourriture, des cheveux ou d'autres objets bloquent l'évacuation. Encore une fois, essayez cette technique avant de faire appel à un plombier ou d'utiliser un déboucheur chimique. Utilisez simplement un furet que vous trouverez dans la plupart des quincailleries et des magasins de bricolage à un prix abordable.

Retirez tout excès d'eau de l'évier à l'aide d'une serpillière ou d'une éponge. Introduisez délicatement l'extrémité en forme de spirale ou de crochets du furet dans le drain de l'évier. Faites avancer le furet en tournant la manivelle à l'extrémité opposée pour faire avancer le furet plus loin dans la canalisation jusqu'à que vous rencontriez une résistance. Généralement, il s'agit alors du fameux bouchon. Continuez à tourner la manivelle tout en effectuant des mouvements de va-et-vient avec le furet pour tenter de briser le blocage. Une fois que vous avez l'impression d'avoir délogé le bouchon, retirez lentement le furet du drain.

Faites couler de l'eau chaude dans l'évier pour vérifier si le blocage a été éliminé. Si l'eau s'écoule librement, vous avez réussi ! Sinon, vous devrez peut-être répéter le processus ou envisager d'autres solutions plus drastiques... Comme appeler à la rescousse un spécialiste.