Tout le monde se trompe, voici la bonne façon de mettre un sac poubelle sans qu'il se déchire

Vous ne mettez certainement pas correctement les sacs dans votre poubelle. Avec cette méthode, vos sacs poubelles ne se déchireront plus.

Voici une petite astuce qui va vous changer la vie ! Internet et les réseaux sociaux regorgent de trucs et astuces pour faciliter votre quotidien. Que vous recherchiez une solution pour éliminer des nuisible, la meilleure façon d'éliminer telle tache sur vos vêtements, ou encore la bonne façon de nettoyer une poêle, la réponse est à quelques clics.

On est tombé sur une astuce et on a découvert que toute notre vie, nous mettions mal le sac poubelle dans la poubelle, comme beaucoup de monde. Vous pensez avoir la bonne méthode ? C'est peut être le cas. Cependant, saviez-vous que l'extérieur du sac est en réalité l'intérieur ?

La majorité des gens insèrent leur sac poubelle en le secouant et en le dépliant complètement, puis le poussent au fond de la poubelle avant de rabattre les bords autour du rebord du contenant. Bien que cette méthode semble intuitive, elle peut causer des problèmes lorsque vous retirez le sac une fois rempli. En effet, l'air piégé entre le sac et la paroi de la poubelle peut créer une aspiration, rendant le retrait difficile et augmentant les risques de déchirures.

© Pixel-Shot - stock.adobe.com

Pour éviter ces problèmes, il existe une technique simple, mais souvent méconnue, pour mettre correctement un sac poubelle. Voici les étapes à suivre sur cette vidéo.

@ch0zi Bro. Who knew?? Garbage bags have an inside out mode?? Lmaoo. My life is a changed Coming of Age - Blondes

Au lieu de simplement ouvrir le sac et le placer, en repliant les rabats vers l'extérieur, placez-le à l'envers dès que vous l'avez ouvert, avec l'ouverture du sac sur le rebord supérieur de la poubelle et en laissant le reste du sac encore à l'envers à l'extérieur "comme un chapeau". Ensuite, poussez doucement le sac à l'intérieur de la poubelle. Vous constaterez que le sac se déploie naturellement sans emprisonner l'air, réduisant ainsi les risques d'aspiration lorsque vous voudrez le retirer une fois rempli.

Quand le sac se trouve complètement à l'intérieur de la poubelle, tirez légèrement les bords pour les ajuster autour du rebord de la poubelle. Le sac est désormais en place, prêt à être utilisé sans risque de déchirure ou de fuite. De cette façon, les finitions restent à l'intérieur et il est plus facile de placer le sac poubelle à la poubelle.