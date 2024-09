C'est LA solution pour éviter que vos pommes de terre germent, pourtant personne ne connaît cette astuce de grand-mère

Si les pommes de terre se conservent plutôt bien, elles finissent toujours par germer. Et pourtant, un simple geste peut éviter ce problème.

*Qui n'a jamais été déçu de découvrir, après quelques semaines, des pommes de terre toutes germées dans le placard ? Ce phénomène, bien connu des amateurs de cuisine, pose un problème non seulement esthétique mais aussi pratique, car les germes peuvent affecter la texture et le goût des tubercules. Heureusement, nos grands-mères avaient plus d'un tour dans leur sac pour conserver les pommes de terre plus longtemps.

En général, les pommes de terre germent lorsque les conditions de stockage ne sont pas optimales. Les pommes de terre sont sensibles à la lumière, à l'humidité et à la chaleur. Sous l'effet de la lumière, les pommes de terre produisent de la solanine, un composé toxique qui rend les tubercules verdâtres et peu comestibles. Quant à la chaleur et à l'humidité, elles stimulent le processus de germination, surtout lorsque les pommes de terre sont stockées trop longtemps.

L'endroit idéale pour les stocker est un endroit sec, à l'abri de l'humidité et très sombre. cela peut être un placard, une cave, un cellier, ou encore un sac en toile seront des endroits parfait pour les entreposer.

© 123RF - dasteb

Pour maximiser vos chances que vos pommes de terre ne germent pas, vous devez à tout prix tester cette méthode toute bête qui repose sur l'utilisation du charbon ! L'astuce consiste à placer quelques morceaux de charbon de bois (non traités, évidemment), deux ou trois devraient suffire, dans le panier ou le sac de pommes de terre. Vous pouvez aussi saupoudrer les pommes de terre de poudre de charbon de bois. Pensez à remplacer régulièrement le charbon. Après un mois ou deux, changez les morceaux de charbon pour garantir une efficacité continue.

Cette méthode repose sur un principe simple mais efficace : le charbon agit comme un déshumidificateur naturel. Il absorbe l'humidité présente dans l'air ambiant et empêche ainsi le développement des germes. En plus d'absorber l'humidité, le charbon a également la capacité de capter les émanations d'éthylène, un gaz qui favorise la maturation et, par conséquent, la germination des pommes de terre.

Si malgré tous vos efforts des germes apparaissent au bon d'un certain temps, pas de panique, vous n'êtes pas obligé de jeter vos pommes de terre. Elles restent comestibles. Il vous suffira de les enlever à l'aide d'un couteau et de manger rapidement vos pommes de terre.