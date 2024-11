Une simple paille peut résoudre ce problème courant dans la cuisine

Parfois, l'utilisation de matériel ou de produits ménagers n'est pas nécessaire. Une paille peut faire disparaître du jour au lendemain ce problème très fréquent dans la cuisine ou la salle de bains.

L'évier bouché est l'un des problèmes les plus courants dans la cuisine. Les restes de nourriture, les huiles et graisses, ainsi que d'autres débris accumulés finissent par obstruer les canalisations, ralentissant l'évacuation de l'eau. Et bien souvent, la solution à ce problème est l'utilisation de déboucheurs chimiques coûteux, mais surtout très agressifs et nocifs pour la santé et l'environnement.

Saviez-vous qu'une simple paille peut être une solution rapide et efficace pour déboucher un évier ? Son diamètre est idéal pour atteindre les recoins du siphon, tandis que sa longueur permet de descendre en profondeur dans le tuyau pour y déloger les dépôts. Souple et maniable, elle est capable de se faufiler dans les canalisations, là où une ventouse ou d'autres outils plus gros ne peuvent pas aller.

Il y a deux façons d'utiliser une paille. Pour la première, vous n'aurez besoin que de quelques minutes et d'une paille suffisamment longue. Choisissez une paille en plastique ou en métal (de préférence réutilisable pour limiter les déchets). Elle doit être assez rigide pour ne pas se plier trop facilement sous la pression. Glissez la paille dans le drain en l'orientant dans les coins où les déchets se sont probablement accumulés. La longueur de la paille permettra de descendre jusqu'au siphon et même au-delà, là où se forment souvent les bouchons.

Une fois la paille enfoncée, effectuez un mouvement de va-et-vient rapide. Cela permet de déplacer les résidus et de briser les accumulations de graisses ou de nourriture coincées. En tournant légèrement la paille tout en l'enfonçant, vous pourrez même racler les parois du tuyau et faciliter le décollement des débris. Après quelques mouvements, retirez la paille et faites couler de l'eau chaude. Cela aidera à éliminer les résidus détachés. Répétez l'opération si nécessaire.

Si l'évier est encore bouché, vous pouvez tenter la deuxième méthode. Commencez par préparer la paille. D'un côté, vous devez faire une coupe longitudinale d'environ quatre centimètres de long et découper des stries pointues le long de cette coupe. La paille est ensuite insérée dans le drain et tournée d'avant en arrière. Les bords dentelés de la paille agissent comme de petites brosses ou des crochets et retiennent les cheveux, les fibres et autres débris. De cette façon, les blocages peuvent être desserrés et éliminés. Le processus est répété plusieurs fois, en retirant délicatement la paille pour éliminer toute saleté incrustée. Il ne reste plus qu'à rincer à l'eau chaude.

Cette astuce peut être appliquée régulièrement dans l'évier, mais aussi le lavabo et la douche pour garder les canalisations propres et pas complètement bouchées.