Mettre du papier d'aluminium dans le lave-vaisselle - une astuce peu connue qui fonctionne vraiment

Malgré le lavage, avec le temps, les couverts perdent leur éclat et se tachent de rouille. Une simple astuce peut résoudre ce problème facilement, sans devoir frotter après chaque passage au lave-vaisselle.

Le lave-vaisselle est devenu un incontournable dans la cuisine. Il nous fait gagner du temps et nous libère de cette tâche ménagère tant détestée : la vaisselle. Mais parfois, même avec un lave-vaisselle, on se retrouve avec une vaisselle pas très propre, et plus particulièrement des couverts tachés de rouille. Vous vous demandez certainement d'où cela peut venir. Vous avez tout vérifié, le filtre est propre, il y a du liquide de rinçage, du sel régénérant, mais rien y fait, les traces sont toujours là !

Une simple astuce avec du papier d'aluminium peut vous aider à résoudre ce problème. Il suffit simplement de froisser une feuille de papier d'aluminium pour en faire une petite boule, que l'on place ensuite dans le panier des couverts du lave-vaisselle. Lorsque le lave-vaisselle démarre son cycle de lavage, l'eau et les produits détergents vont entrer en contact avec la boule d'aluminium, créant une légère réaction chimique.

© Alena Matrosova - stock.adobe.com

La réaction chimique entre l'aluminium et les agents présents dans le détergent favorise le processus de réduction de l'oxydation sur les métaux, en particulier sur l'inox. Ce phénomène est similaire à l'action d'un électrolyseur, où l'aluminium agit comme une sorte de "piège" qui attire les particules qui ternissent les métaux. Cette réaction réduit les dépôts minéraux et les résidus qui peuvent rendre les couverts ternes avec le temps. De plus, cette astuce n'endommage ni le lave-vaisselle ni les ustensiles, tant que l'aluminium est bien utilisé sous forme de boule.

Pour utiliser efficacement cette technique, voici quelques étapes simples. Prenez une feuille de papier d'aluminium et roulez-la pour en faire une boule d'environ 3 à 4 centimètres de diamètre. Placez cette boule dans le compartiment des couverts de votre lave-vaisselle. Cela permettra à l'aluminium d'être directement en contact avec les couverts en inox. Ajoutez votre détergent habituel et lancez le cycle de lavage. Vous pouvez répéter cette astuce à chaque lavage ou de temps en temps, selon l'état de vos couverts.

Bien que cette astuce soit sans danger pour votre appareil, il est recommandé de ne pas utiliser de feuilles d'aluminium trop fines, qui pourraient se désintégrer pendant le lavage. Assurez-vous également de bien froisser l'aluminium pour éviter qu'il ne se déroule et ne vienne gêner les bras rotatifs de l'appareil, ou qu'il ne vienne obstruer le filtre de l'appareil.

Il est important également de noter que cette astuce fonctionne essentiellement sur les objets en acier inoxydable. Elle n'aura aucun effet sur les assiettes en céramique, les verres ou autres types de matériaux. Par ailleurs, cette technique ne remplace pas un bon entretien de votre lave-vaisselle ni l'utilisation de produits de rinçage adaptés.