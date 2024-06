Cette petite bête colonise votre salle de bains - voici un produit redoutable pour les éliminer

Cet insecte nocturne adore s'installer dans les pièces d'eau. Voici une solution efficace pour les éloigner une bonne fois pour toute.

Les poissons d'argent, ces petits insectes argentés et rapides, peuvent rapidement devenir un véritable cauchemar dans nos maisons dès le printemps, en particulier dans les salles de bains. Ces petites bêtes nocturnes adorent les environnements sombres et humides, ce qui en fait des résidents indésirables parfaits pour nos pièces d'eau. Leur présence, bien que généralement inoffensive pour les humains, peut provoquer des dégâts considérables sur les papiers peints, les livres, les vêtements, les rideaux...

Mais comment ces intrus réussissent-ils à s'infiltrer dans nos maisons et, plus important encore, comment les éliminer efficacement ? Ils sont attirés par l'humidité et la chaleur, deux conditions souvent réunies dans les salles de bains. Les fissures dans les murs, les espaces autour des tuyaux et les plinthes sont autant d'endroits où ils peuvent se cacher et se reproduire. Leur régime alimentaire varié comprend des résidus de peau, des moisissures, du papier et même certains textiles, ce qui explique pourquoi ils peuvent s'attaquer à divers objets de votre domicile.

Si vous voyez une de ces petites bêtes, il faut agir vite car elles se reproduisent à vitesse grand V. Elles se manifestent souvent dans nos logements au printemps, c'est à cette période qu'elles entament leur cycle de reproduction. La première chose à faire est de ne pas leur offrir un environnement propice à leur installation. Supprimez les appâts naturels qui les attirent en nettoyant minutieusement et régulièrement la salle de bains pour enlever les squames de peau, les cheveux, les résidus de savons... Aérez bien votre salle de bains après une douche pour éviter l'humidité.

© sulit.photos - stock.adobe.com

Vous pouvez aussi sceller les trous et fissures afin que les poissons d'argent ne s'installent pas dedans pour se reproduire. Ensuite, un produit qui fonctionne à merveille pour vous en débarrasser est le borax. Mettez un peu de borax dans tous les endroits de passage des insectes. Il va agir en les déshydratant. Attention, ne mettez pas ce produit dans les zones accessibles aux enfants et aux animaux de compagnie, car il peut être nocif en cas d'ingestion. Si vous n'avez pas de borax, vous pouvez aussi utiliser du bicarbonate de soude.

Vous pouvez aussi fabriquer un répulsif naturel en mettant quelques gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée ou de lavande sur un coton et de les placer à différents endroits de votre salle de bains. Vous pouvez aussi les diluer dans de l'eau et les vaporiser sur les zones infestées par les poissons d'argent. L'odeur va les repousser.