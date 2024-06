Cet objet présent dans toutes les cuisines nettoie en profondeur des bouches d'aération de la maison

Certaines grilles d'aération sont difficiles à nettoyer. Voici l'ustensile qui vous permettra un nettoyage en profondeur.

S'il y a des endroits de la maison que l'on oublie de nettoyer, les bouches d'aération de la VMC et des fenêtres en font partie. Et pourtant, elles jouent un rôle crucial dans la circulation de l'air à l'intérieur de nos maisons. Malheureusement, elles accumulent souvent de la poussière, des graisses de cuisson, de l'humidité, de la pollution, etc., compromettant ainsi la qualité de l'air et l'efficacité du système de ventilation.

Un nettoyage régulier est donc essentiel pour un air sain et une santé préservée. Bien qu'il existe divers produits pour effectuer cette tâche, un ustensile de cuisine que tout le monde possède peut s'avérer être un outil pratique pour un nettoyage en profondeur. Voici comment nettoyer les grilles d'aération à l'aide d'un couteau. Par sécurité, prenez un couteau à bouts ronds.

La plupart des bouches d'aération possèdent des capots clipsés, faciles à démonter. Enlevez-les aspirez-les et passez-les sous l'eau claire pour enlever le plus gros de la poussière. Bien souvent, cela ne suffit pas. Vous pouvez les nettoyer avec de l'eau savonneuse ou de l'eau et du vinaigre blanc pour bien les dégraisser. N'hésitez pas à frotter avec un brosse à dents pour bien passer partout dans la grille. Séchez bien les grilles avant de les remonter.

© silentalex88 - stock.adobe.com

Parfois, les grilles ne se démontent pas. Dans ce cas, commencez par passer l'aspirateur dessus pour enlever les plus gros des saletés. Ensuite, imbibez un chiffon d'eau savonneuse ou d'eau tiède et de vinaigre blanc. Enroulez un chiffon doux autour d'un couteau. Assurez-vous que le chiffon est bien fixé pour éviter qu'il ne glisse pendant le nettoyage. Insérez doucement le couteau enveloppé dans les fentes de la bouche d'aération. Faites des mouvements de va-et-vient pour déloger la poussière et les saletés accumulées entre les lattes. Le couteau permet d'atteindre des zones difficiles d'accès, assurant un nettoyage en profondeur.

Pour les coins que le couteau ne peut pas atteindre, utilisez une vieille brosse à dents. Trempez-la dans de l'eau savonneuse et frottez délicatement les zones concernées. La brosse à dents est parfaite pour les détails fins et les zones restreintes. Après avoir nettoyé les bouches d'aération, utilisez un chiffon humide pour essuyer l'excès de savon et les résidus restants. Ensuite, séchez soigneusement les grilles avec un chiffon sec pour éviter la formation de moisissures.