Cette mouche peut pondre jusqu'à 500 œufs dans cet endroit caché de la maison, attention à l'invasion rapide

Attention, cette petite mouche peut vite envahir votre maison. Il faut absolument traiter cet endroit de la maison pour éviter l'infestation.

La présence d'insectes dans nos maisons est un problème fréquent, et certaines espèces se montrent particulièrement invasives. C'est le cas des cafards, des mites, des mouches, des fourmis... Mais aussi de petites mouches moins connues, également appelées mouches à fruits ou Drosophilidae. Elles sont facilement reconnaissables avec leurs yeux rouges et leur corps brunâtre. Bien que leur apparence puisse sembler inoffensive, leur présence peut devenir irritante si elles pénètrent dans votre cuisine.

Ces mouches sont attirées par les les fruits mûrs et en décomposition, ainsi que les résidus alimentaires présents dans les éviers. Il n'est pas rare de voir des fruits mûrs recouverts de ces insectes, où les femelles adorent pondre leurs œufs. Quelle horreur de manger un fruit avec des œufs de mouche dessus ! Mais elles aiment aussi se glisser dans des endroits cachés de votre maison. Leur petite taille et leurs préférences alimentaires leur permettent de se glisser facilement dans les tuyaux de l'évier où elles peuvent trouver un environnement idéal pour pondre leurs œufs.

Une partie du problème avec ces petites mouches, c'est qu'elles peuvent passer de l'état d'œuf à l'état adulte en quelques jours, ce qui explique leur capacité à envahir rapidement une maison. L'autre point est qu'une femelle peut pondre jusqu'à 500 œufs en 10 jours, souvent dans des endroits riches en matière organique en décomposition. En l'espace de quelques jours, les œufs éclosent en larves qui se nourrissent de cette matière avant de se métamorphoser. Cela les rend incroyablement difficiles à contrôler.

© ViniSouza128 - stock.adobe.com

Une vigilance accrue est donc de mise pour éviter une infestation rapide et difficile à contrôler. Si on sait où les chercher, c'est plus facile de les éliminer. En traitant le problème à la source, dans la tuyauterie de votre évier, vous pourrez vous en débarrasser facilement.

Voici quelques solutions pour mettre fin à cette nuisance. Vous pouvez verser de l'eau bouillante dans les canalisations tous les trois jours pour tuer les œufs. Une autre solution est d'y verser du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude.

Pour traiter les petites mouches déjà présentes dans la cuisine, une bonne idée est de fabriquer un piège. Dans des récipients, coupez des fruits bien mûrs en très petits morceaux, et versez dessus du vinaigre de pomme et du liquide vaisselle. Recouvrez les récipient de film alimentaire et percez quelques trous avec un cure-dent. Les petites bêtes, attirées par les fruits mûrs entreront dans le piège et ne pourront plus en sortir.