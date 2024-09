Ceux qui mettent des bâtons de cannelle près des fenêtres ont bien raison - c'est la solution contre cette petite bête

Si vous n'avez pas encore placé de bâtons de cannelle près de vos fenêtres, vous devriez tester. Cette astuce est efficace contre cet insecte qui aime s'installer en nombre dans nos logements.

Les températures baissent dehors, et dans nos logements, les petites bêtes commencent à s'installer. Les invasions de fourmis à la maison peuvent ainsi rapidement devenir un problème gênant. Bien qu'elles ne soient pas dangereuses, les fourmis peuvent se frayer un chemin dans votre cuisine ou votre salon à la recherche de nourriture, mais aussi d'un endroit pour passer l'automne et l'hiver au chaud. C'est donc le moment de partir à la chasse aux bonnes idées pour éviter que les insectes viennent élire domicile chez vous !

Beaucoup de personnes se tournent vers des insecticides pour s'en débarrasser, mais il existe une solution naturelle et beaucoup plus douce pour éloigner ces petites intruses : les bâtons de cannelle. Encore faut-il savoir bien l'utiliser. Première chose à importante à savoir : la cannelle, bien plus qu'une simple épice pour aromatiser vos plats, possède des propriétés répulsives efficaces contre les insectes, notamment les fourmis. Son odeur puissante dérange les fourmis, car leur système olfactif est très sensible. Elles utilisent des phéromones pour se déplacer et suivre les traces laissées par leurs congénères.

L'odeur intense de la cannelle, et plus particulièrement les huiles essentielles présentes dans la cannelle, comme l'eugénol, sont particulièrement désagréables pour les fourmis. Cela les désoriente, les empêchant de suivre leurs trajectoires habituelles. La cannelle crée donc une barrière naturelle.

© uwimages - stock.adobe.com

Vous pouvez utiliser la cannelle de différentes façon pour éloigner les fourmis. La première option est de disposer simplement quelques bâtons de cannelle sur les rebords des fenêtres ou près des portes où les fourmis sont susceptibles d'entrer. L'odeur dégagée par ces bâtons formera une barrière naturelle pour les empêcher de pénétrer dans votre maison.

La deuxième solution est de créer une ligne de protection. Si vous avez identifié une zone particulièrement vulnérable, vous pouvez broyer quelques bâtons de cannelle en poudre fine et la répandre le long des plinthes ou des points d'entrée. Cela renforce l'effet répulsif.

Enfin, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle de cannelle pour un effet encore plus intense. Il vous suffit d'imbiber quelques cotons avec des gouttes d'huile essentielle de cannelle et de les placer aux endroits stratégiques. Vous pouvez également en diluer dans de l'eau pour vaporiser les zones où les fourmis sont fréquentes. Si vous choisissez l'huile essentielle de cannelle, il est préférable de la remplacer fréquemment pour qu'elle continue à faire son effet. Dans le cas des bâtons, vous n'avez pas besoin de les changer trop souvent.