C'est de loin la meilleure méthode pour nettoyer la brosse des toilettes (sans avoir envie de vomir)

Tout le monde déteste nettoyer la brosse des WC. Pourtant, il existe une méthode facile, que tout le monde devrait connaître, pour la désinfecter sans avoir à se salir les mains.

Il est important de nettoyer sa salle de bains et ses toilettes au moins une fois par semaine pour éviter que ces pièces ne deviennent un terrain fertile pour les bactéries et les germes. Mais bien souvent, on oublie de désinfecter un objet, pour la bonne raison que c'est l'un des éléments de la salle de bains les plus répugnants à nettoyer. Nous ne parlons pas de la cuvette des toilettes, mais de la brosse des WC.

Pourtant, c'est un objet essentiel à l'hygiène de la salle de bain. Si elle n'est pas entretenue correctement, non seulement elle devient un objet désagréable à utiliser, mais elle peut aussi contribuer à propager des bactéries dans votre salle de bain. De plus, une brosse sale dégage des odeurs nauséabondes, rendant votre espace sanitaire encore moins accueillant. Pour éviter cela, il est crucial de nettoyer et de désinfecter votre brosse de manière régulière, idéalement une fois par semaine.

Il existe une méthode simple et hygiénique pour la nettoyer, sans que vous ayez envie de vomir en cours de route. Tout d'abord, on évite absolument la méthode classique que beaucoup utilisent, qui consiste à rincer la brosse sous l'eau du réservoir ou, pire, de l'enfermer dans son support encore humide. Cela laisse les germes proliférer. De plus, l'eau stagnante au fond du porte-brosse devient un véritable bouillon de culture pour les bactéries, transformant ce geste d'hygiène en une tâche bien plus désagréable la prochaine fois.

© 123RF - trikhalkin

La méthode que nous vous proposons est toute aussi facile et plus efficace pour nettoyer votre brosse de toilettes, sans avoir ni à se salir les mains, ni à affronter l'odeur ou la vue des résidus. Une fois la cuvette des WC nettoyée, faites tremper la brosse dans la cuvette. Ensuite, ajoutez directement de l'eau chaude et l'eau de Javel (vous pouvez aussi utiliser du vinaigre blanc si vous préférez une solution plus naturelle). Laissez reposer le balai pendant 30 minutes à 1h. Cela permet de déloger la saleté incrustée et de désinfecter en profondeur les poils de la brosse sans que vous n'ayez à intervenir manuellement.

Enlevez la brosse et tirez la chasse d'eau, puis jetez un peu d'eau chaude sur la brosse pour éliminer les restes de produit. Enfin, n'oubliez pas le séchage. C'est une étape souvent négligée mais essentielle pour éviter la prolifération des bactéries. Après avoir rincé la brosse, il est important de la laisser sécher à l'air libre. Vous pouvez simplement la poser sur un papier absorbant. Cela permet à l'eau de s'égoutter et évite l'accumulation d'humidité dans le porte-brosse.

Pendant que la brosse sèche, n'oubliez pas de nettoyer également le porte-brosse. Ce dernier est souvent oublié, mais il accumule de l'eau stagnante et des bactéries. Versez un peu de vinaigre blanc et d'eau chaude à l'intérieur, frottez-le et rincez à l'eau chaude. Séchez-le soigneusement avant de replacer la brosse.