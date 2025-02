Cette lessive est l'une des plus utilisées, mais peu de gens s'en servent correctement

Beaucoup font des erreurs avec cette lessive. Cela réduit son efficacité et peut nuire à la fois aux vêtements et au lave-linge.

Pour le linge, chacun a ses petites habitudes. Si certains ne jurent que par la lessive liquide, d'autre préfèrent la lessive en poudre, bien plus économique. Mais de plus en plus, les ménages sont séduits par la lessive en capsule en raison de sa praticité et de son efficacité. On ne se pose plus la question de savoir si on a mis trop ou pas assez de lessive, et on est assuré d'avoir du linge bien propre.

Cependant, bien que ces dosettes soient conçues pour simplifier la lessive, une grande partie des utilisateurs ne les emploie pas correctement, compromettant ainsi leur performance et la propreté du linge. Mal utilisées, les capsules peuvent aussi endommager le lave-linge. Quelles sont les erreurs à éviter ?

© Avocado_studio - stock.adobe.com

L'une des erreurs les plus courantes est de placer la capsule directement sur le linge dans le tambour. Or, pour garantir une dissolution optimale, il est recommandé de la mettre au fond du tambour avant d'ajouter les vêtements. "Il faut toujours mettre la capsule avant le linge" nous confirme la marque de lessive écolo SPRiNG. Cette étape est essentielle pour éviter que la capsule ne se dissolve mal, ce qui pourrait laisser des résidus sur les textiles.

La température de lavage joue aussi un rôle crucial. Certaines capsules sont conçues pour fonctionner à basse température (30°C), mais d'autres nécessitent de l'eau plus chaude pour se dissoudre complètement. Il est indispensable de lire attentivement les recommandations du fabricant permet pour éviter les mauvaises surprises. D'autre part, l''utilisation à basse température, inférieure à 30 degrés, peut entraîner une dissolution insuffisante de l'enveloppe de la capsule.

Il faut aussi absolument éviter d'utiliser les capsules pour des cycles de lavage courts qui ne leur laissent pas suffisamment de temps pour être pleinement efficaces. Laure Favre, cofondatrice de SPRiNG nous donne son astuce, "il faut toujours choisir le cycle éco", c'est le meilleur pour laver votre linge car "la température monte progressivement et permet une meilleur dissolution de la capsule". Les programmes spéciaux pour tissus délicats ou laine ne conviennent pas non plus à l'utilisation de capsules, car il existe un risque d'endommager le linge ou de laisser des résidus de gel.

Une autre erreur fréquente concerne la quantité de linge. Les fabricants recommandent généralement une capsule par cycle, mais cela est valable pour une charge standard (environ 4 à 5 kg de linge). Une surcharge empêche la lessive de bien se répartir et de nettoyer efficacement les vêtements. À l'inverse, utiliser une capsule pour une petite quantité de linge peut provoquer une surdose de produit, difficile à rincer correctement.

Par ailleurs, beaucoup stockent mal leurs capsules. Elles doivent être conservées dans un endroit sec et frais, à l'abri de l'humidité, sinon elles risquent de coller entre elles ou de se percer prématurément.