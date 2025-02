Carrefour, Intermarché et Casino vont vider les cagnottes fidélités de leurs clients : voici la date limite pour les utiliser

Plusieurs chaînes de supermarchés vont procéder au décagnottage de leurs cartes de fidélité. Attention à ne pas perdre d'argent.

C'est un geste automatique pour de nombreux Français, souvent réalisé sans y prêter attention. Et pourtant, il n'est pas anodin. Au supermarché, au moment de régler leurs achats en caisse, la plupart des clients ne se contente pas de sortir leur carte bancaire. Avant cela, un autre petit bout de plastique fait son apparition : la carte de fidélité.

En la scannant, des points s'accumulent, donnant droit à des récompenses, ou alimentant une cagnotte utilisable plus tard. Chaque enseigne possède la sienne – Leclerc, Carrefour, Auchan, Monoprix, Casino… – avec des avantages variés pour fidéliser leurs clients. Mais gare à ne pas tarder pour les utiliser !

Par exemple, chez Carrefour, la cagnotte fidélité permet, tout au long de l'année, de cumuler des avantages. Du 1er janvier au 31 décembre, de l'argent est notamment crédité sur cette carte, lequel peut être utilisé à tout moment en caisse afin de faire baisser la note du charriot. Attention, il y a toutefois une date limite à surveiller.

En effet, les 14 millions de Français qui détiennent une carte fidélité chez Carrefour doivent utiliser leur solde au plus tard le vendredi 28 février 2025. Passée cette date, les euros cumulés en 2024 disparaîtront et ne pourront plus jamais servir. Seuls ceux cumulés depuis le 1er janvier 2025 continueront d'apparaître et d'être utilisables.

Il en est de même chez Intermarché. L'enseigne a également prévenu ses clients que l'argent cumulé sur la carte de fidélité en 2024 doit être utilisé au plus tard le 28 février prochain, sous peine de le voir disparaître. Calendrier similaire du côté de Casino qui fixe également au 28 février la date limite pour utiliser la cagnotte présente sur votre carte fidélité.

Pour connaître le solde présent sur sa carte fidélité, il suffit de se rendre sur son espace personnel en ligne, sur le site de l'enseigne, ou tout simplement de demander le montant lors de votre prochain passage en caisse. Celui-ci s'affiche également sur les caisses automatiques des magasins.