Il met des pépins de citron dans sa banane : quand vous verrez ce qui se passe, vous ferez la même chose

La vidéo montrant cet homme utilisant cette méthode a été vue plus de 6,1 millions de fois.

La plupart des gens mangent leurs bananes sans réfléchir à d'autres usages possibles – et on ne peut pas leur en vouloir. Cependant, outre leur goût, les bananes possèdent des propriétés particulières qui ont de nombreux usages bénéfiques.

Il est en réalité possible de "planter" des graines de citron dans une banane afin d'améliorer leur germination, et cette astuce intrigante a conquis les amateurs de jardinage. Comme beaucoup d'autres graines, celles du citron peuvent germer. Toutefois, cette germination peut parfois être entravée par des produits chimiques et des enzymes qui la retardent ou l'arrêtent complètement.

Il se trouve que les bananes dégagent de l'éthylène, une hormone végétale naturelle qui régule la maturation. L'éthylène peut également contrer l'effet des produits chimiques et enzymes qui inhibent les graines, favorisant ainsi leur croissance. Tout ce que vous avez à faire pour observer ce phénomène est de choisir une banane mûre et d'y insérer quelques graines de citron en y faisant de petites incisions.

Cela est démontré dans la vidéo de cet article. Il peut être avantageux d'utiliser des graines provenant d'un citron bio, ce qui réduit le risque de contamination chimique. Ensuite, il est temps de planter la banane contenant les graines.

Vous pouvez les mettre dans un pot rempli de terreau, comme le fait l'homme dans la vidéo. Une fois les graines germées, il faut les retirer de la banane et les replanter - mais pas dans une banane cette fois-ci. Il est important de noter qu'il n'y a aucune garantie que cette méthode fonctionne, car la qualité des graines de citron peut varier.