Comment se débarrasser du lierre : des experts livrent leurs astuces faciles pour résoudre ce cauchemar

Si le lierre peut être joli, il peut aussi être très invasif, et s'en débarrasser peut être un vrai cauchemar ! Voici la méthode facile d'un jardinier.

Pour certains, le lierre est très joli sur la façade d'une maison ou sur un muret. Pour d'autres, avec ses feuilles persistantes et sa capacité à grimper et à s'accrocher partout, il peut rapidement devenir un cauchemar. Souvent considéré comme une plante envahissante, il peut étouffer d'autres plantes, soulever les tuiles, briser les clôtures, endommager les gouttières, étouffer les arbres et même abîmer les murs. Il est aussi très pénible à éliminer. Cependant, avec une approche méthodique et quelques astuces pratiques, se débarrasser du lierre peut être plus simple que vous ne le pensez.

Nicola Baker, écrivain et propriétaire d'une ferme s'est retrouvée confrontée à du lierre envahissant sur sa clôture. Elle a demandé de l'aide au groupe Facebook "Mrs Hinch Gardening Tips" pour le retirer. De nombreuses personnes du groupe lui ont donné des conseils. Parmi eux, celui de couper les tiges de lierre à deux endroits pour que la plante cesse de croître. Ainsi, elle mourra et sera plus facile à décoller. Un autre lui conseille : "coupez en bas, le haut mourra et il sera plus facile de l'enlever, puis déterrez la racine à mesure qu'elle se propage comme une traînée de poudre". Quelqu'un d'autre a partagé son combat : "nous avons le même problème et c'est un cauchemar. Trouvez la racine et coupez-la, ou enfoncez-y des clous en cuivre."

Il existe aussi d'autres techniques efficaces. Si le lierre n'est pas encore trop envahissant, le plus simple est de l'enlever manuellement. Munissez-vous de gants de jardinage pour protéger vos mains et commencez à tirer doucement sur les tiges de lierre, en veillant à retirer également les racines. Cette méthode est plus efficace sur un sol humide après une pluie ou un arrosage.

Une méthode alternative qui ne vous demandera aucun effort consiste à couvrir la zone infestée avec un tissu occultant tel que du plastique noir ou une bâche. Fixez-le solidement sur la zone à traiter pendant plusieurs mois pour priver le lierre de lumière, ce qui finira par l'affaiblir et le tuer. Certes cela n'est pas du tout esthétique et prend du temps, mais vous en viendrez à bout facilement, sans devoir utiliser la force de vos bras.

Une fois que vous avez réussi à éliminer le lierre, il est essentiel de surveiller régulièrement la zone pour détecter toute repousse. Arrachez les nouvelles pousses dès qu'elles apparaissent pour éviter une nouvelle infestation.