Les experts sont formels, cette plante doit être taillée en mars pour avoir de belles fleurs

La taille des rosiers au mois de mars est une étape incontournable pour garantir une floraison abondante et spectaculaire tout au long de la saison estivale.

Au moment où le printemps pointe timidement son nez, les amateurs de jardinage se préparent à une activité cruciale pour la santé et la beauté de leurs arbres et arbustes: la taille. Considérée comme une étape fondamentale par les experts en horticulture dans l'entretien de leur jardin, la taille doit être réalisée dès maintenant. Et c'est notamment le cas pour un arbuste star de nos jardins et extérieurs : le rosier.

Nous avons interrogé un spécialiste du jardin, Jean-Charles Chapuis de chez Fiskars, fabricant d'outils de jardinage français. Il nous explique que "contrairement à certains arbustes qui ne requiert peu ou pas de taille, le rosier a besoin d'être taillé chaque année si l'on veut le conserver en bonne santé, avec une croissance harmonieuse et surtout observer une floraison abondante année après année".

Le vieil adage " taille tôt, taille tard, rien ne vaut la taille de mars " est approprié aux rosiers qui nécessitent d'être taillés à la sortie de l'hiver, quand "redémarre son cycle de croissance" nous explique notre spécialiste. Tailler ses rosiers au-dessus d'un bourgeon dormant va permettre de stimuler la reprise de la floraison.

Ce geste est essentiel insiste Jean-Charles Chapuis. "Si vous ne taillez pas vos rosiers, ils s'épuiseront progressivement. En effet, la pousse du petit bois étouffe la plante au fur mesure, empêchant la lumière de pénétrer au centre de la plante". Il poursuit en expliquant : "si vous ne supprimez pas les fleurs fanées, elles se transformeront en fruit, utilisant ainsi inutilement l'énergie de la plante au détriment de la croissance de nouveaux rameaux frais, porteur de fleurs".

Attention, tous les rosiers ne se taillent pas en mars. Il faut différencier les rosiers remontants (rosiers arbustif ou rosier buisson, rosier grimpant ou rosier paysage), qui se taillent en mars et les rosiers non remontants (souvent des variétés de rosiers dites anciennes ou botaniques à fleurs simples) nous explique l'expert Jean-Charles Chapuis. La taille de ces derniers est recommandée juste après la floraison printanière courant août.

Pour réussir la taille de votre rosier, voici les étapes à respecter :

Choisissez le bon outil. Notre spécialiste vous conseille d'utiliser un sécateur pour la plupart des gestes de taille sur les branches de bois vert, un coupe-branche pour les rameaux sont trop épais, trop anciens, morts ou lorsqu'ils sont difficiles d'accès (au centre de l'arbuste). Désinfectez la lame de votre outil afin d'éviter toute propagation de maladies cryptogamiques ou fongiques. Aiguisez ensuite votre lame afin d'obtenir une coupe précise et nette, favorisant ainsi une cicatrisation plus rapide. Supprimez le bois mort et les tiges abîmées. Taillez votre rosier. Lorsque vous taillerez au-dessus de l'œil, veillez "à tailler à 1 cm en biseau, avec la pente qui tourne le dos à l'œil". Vous éviterez ainsi que l'eau ne s'écoule sur le bourgeon.

Vous vous donnerez ainsi toutes les chances d'obtenir de magnifiques roses à la belle saison.