Des jardiniers utilisent un coton tige pour tondre leur pelouse - le résultat leur donne raison

Voici comment un coton tige peut vous être utile avant de tondre votre pelouse.

Le printemps est une période excitante pour les amateurs de jardinage. Après les mois d'hiver, où la pelouse est souvent en dormance, le retour des températures plus chaudes et des journées ensoleillées annonce le moment idéal pour réveiller votre pelouse. La première tonte de printemps est cruciale pour démarrer la saison de croissance sur de bonnes bases. Mais attention, tondre sa pelouse trop tôt n'est pas forcément recommandé, cela peut même causer des dégâts importants, et l'empêcher de repousser correctement.

La première tonte de printemps doit être effectuée lorsque la pelouse commence à sortir de son état de dormance et que la croissance de l'herbe devient évidente. Mais cela n'est pas toujours évident de savoir si c'est vraiment le bon moment. Voici quelques signes qui indiquent qu'il est temps de tondre : des températures stables autour de 10 à 15 degrés la journée, une herbe sèche, et une hauteur du gazon suffisamment haute pour être coupée sans stresser la pelouse, mais pas trop longue pour créer un enchevêtrement.

Andrii - stock.adobe.com © Andrii - stock.adobe.com

Timothy Greene expert en pelouse chez iCANLAWN.com a dévoilé une astuce bien pratique pour la bonne longueur que doit avoir votre pelouse pour la première tonte du printemps : la technique du coton-tige. Il explique "qu'il existe une hauteur spécifique à laquelle vous pouvez tondre votre pelouse en toute sécurité – et vous pouvez la trouver en apportant un coton-tige sur votre pelouse" explique-t-il.

Comment ? C'est très simple, "la hauteur idéale de l'herbe avant de la couper est d'environ 5 à 7 cm, soit à peu près la même hauteur qu'un coton-tige", a révélé l'expert en pelouse. "Cette hauteur signifie que l'herbe pousse bien et peut être coupée en toute sécurité" poursuit-il. Si votre gazon ne parvient jamais à atteindre la hauteur du coton-tige, le spécialiste explique que cela est problématique, vous pourriez avoir un problème sous-jacent dans votre pelouse.

Quand votre pelouse a atteint la bonne hauteur, et que les conditions citées ci-dessus sont remplies, vous pouvez tondre. Avant de commencer, "il est important de vous assurer que votre tondeuse à gazon est réglée à son réglage le plus élevé lorsque vous coupez votre pelouse", explique Greene. Vous éviterez ainsi d'endommager accidentellement votre pelouse en coupant l'herbe trop courte .