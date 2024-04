Ces petites bêtes sont déjà sorties, gare aux piqûres

Attention à cette petite bête lors de vos balades, les piqûres peuvent vous donner d'énormes démangeaisons jusqu'à 7 jours. Voici ce qu'il faut faire.

Si le retour du printemps, des fleurs, des balades en extérieur et des températures estivales font notre plus grand bonheur, c'est aussi la saison des petites bêtes désagréables qui piquent. Parmi elles, de minuscules parasites, pour la plupart invisibles à l'œil nu, dont les piqûres démangent fortement. Ces petites bêtes rouges sont présentes dans tout le pays.

Il s'agit des aoûtats, de petits acariens redoutés pour leurs piqûres. Contrairement à ce que son nom laisse à penser, cette petite bête n'est pas active qu'au mois d'août. Elle peut nous irriter dès que les températures commencent à devenir douces au printemps, et jusqu'à l'automne. La période où nous sommes le plus exposé aux piqûres est à la fin de l'été, d'où leur nom d'aoûtat, mais elles sortent en réalité dès le printemps.

© Fabienne - stock.adobe.com

Les aoûtats sont de petits acariens rouges qui se trouvent principalement dans les zones herbeuses ombragées ou boisées, les vergers et les zones humides. Après une journée passée dehors, vous rentrez chez vous et sentez d'intenses démangeaisons. C'est le signe que ces petites bêtes vous ont choisi comme festin. Des boutons boursouflés apparaissent et peuvent provoquer des démangeaisons qui peuvent durer entre 2 à 7 jours.

Les larves d'aoûtats sont responsables des piqûres, et contrairement aux adultes, elles ne se nourrissent pas de sang mais se contentent de se fixer sur la peau pour se nourrir des cellules cutanées. Les piqûres d'aoûtat provoquent des démangeaisons intenses et des irritations cutanées, ce qui peut causer un véritable inconfort.

Ces piqûres présentent-elles un risque ? Bien qu'elles ne soient généralement pas dangereuses, elles peuvent entraîner des complications chez certaines personnes, notamment des réactions allergiques sévères. De plus, le grattage excessif des piqûres peut entraîner des infections cutanées secondaires, nécessitant parfois un traitement médical.

Si vous êtes victime des piqûres d'aoûtat, voici comment vous pouvez agir contre les démangeaisons :

Faire un bain chaud avec du savon de Marseille ou du savon doux pour vous débarrasser des larves.

Désinfectez les boutons avec un antiseptique.

Appliquez une crème apaisante antihistaminique.

En cas de réactions allergiques sévères, consultez un médecin.

En prévention, pour éviter que les aoûtats investissent votre jardin, tondez bien à ras votre gazon. Ensuite, pendant vos balades, couvrez-vous le corps avec des vêtements longs et couvrants, évitez les zones herbeuses et boisées, appliquez un répulsif anti-insectes sur la peau exposée, examinez-vous régulièrement et prenez une douche après être sorti à l'extérieur.