Fini la pelouse jaune comme de la paille l'été avec ces conseils de jardiniers professionnels

Un gazon jauni n'est pas une fatalité, même avec les premières chaleurs, vous pouvez garder une belle pelouse verte en suivant quelques conseils.

Cette fois, l'été est bel et bien arrivé ! Les premières vagues de chaleur ont des conséquences rapides et visibles sur l'aspect de votre pelouse. En quelques jours seulement, votre beau tapis vert peut perdre de sa vigueur et de son éclat. Le gazon souffre et jaunit à vue d'œil. Mais pas de panique, vous pouvez conserver une pelouse resplendissante, à condition d'adopter les bons réflexes.

Le jaunissement du gazon en été est un phénomène naturel et courant. Cela ne signifie pas que votre pelouse est morte, mais simplement qu'elle manque d'eau. C'est bien connu, nos amis anglais savent bichonner leurs pelouses et ont quelques bonnes astuces à partager. La première est justement de lutter contre le stress hydrique subi par votre gazon lors de ces premiers pics de chaleur. "Sans une hydratation suffisante, votre pelouse peut devenir jaune et semblable à de la paille, mettant des mois à s'en remettre", souligne l'experte Cheryl Harper, interrogé par le Daily Express.

Pour éviter cela, un arrosage en profondeur deux à trois fois par semaine est plus efficace que de légères aspersions quotidiennes en surface. Le meilleur moment est tôt le matin, pour permettre à l'herbe d'absorber l'humidité avant que la chaleur du jour ne provoque une évaporation rapide. Évitez d'arroser en pleine journée quand le soleil est au zénith. L'eau s'évaporera avant d'atteindre les racines. De même, un arrosage en soirée augmente les risques de maladies en laissant l'herbe humide toute la nuit.

Outre l'arrosage, la tonte joue aussi un rôle important. Dès que les températures grimpent, espacez les tontes et augmentez la hauteur de coupe entre 7 et 10 cm. Contentez-vous de deux tontes par mois, pas plus, puis arrêtez toute tonte de la pelouse quand les températures sont trop importantes. Dans les régions très ensoleillées, vous pouvez aussi opter pour des variétés de gazon plus résistantes à la sécheresse, comme des mélanges contenant du ray-grass, notent les experts. Cette espèce résistante offre un bon rendu et sait passer l'été sans trop de dommages. C'est d'ailleurs le meilleur ami des jardiniers de Wimbledon, le célèbre tournoi de tennis sur herbe qui se tient au mois de juillet près de Londres.

Le jaunissement de la pelouse peut aussi être causée par des maladies ou des petits nuisibles. Dans ce cas, réduisez l'arrosage et aérez le sol en profondeur avant d'opter pour un traitement. N'hésitez pas dans ce cas à demander conseil à un spécialiste. Enfin, dernier conseil qui n'est pas le moins important, si la chaleur subsiste et que la sècheresse s'installe chez vous, acceptez d'être vaincu. Votre gazon finira de toute façon par jaunir et l'eau serait gaspillée, qui plus est dans une période où elle peut devenir une denrée précieuse et faire l'objet d'arrêtés préfectoraux. Pas d'inquiétude, votre pelouse retrouvera très vite sa belle couleur verte dès le retour des pluies.