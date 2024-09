Les jardiniers recommandent de planter ces fleurs dès maintenant pour un jardin coloré tout l'automne

C'est le moment idéal pour planter ces fleurs et avoir un jardin fleuri et coloré tout l'automne.

Si la pluie peut décourager certains jardinier de passer du temps dans leur jardin, c'est pourtant le moment idéal pour planter certaines variétés de fleurs qui égaieront vos massifs, même à l'approche des premiers frimas. L'automne est une bonne période pour faire pousser des plantes, car la température est beaucoup plus douce maintenant que l'été est terminé, ce qui signifie que les fleurs peuvent s'établir plus facilement dans un jardin sans se soucier du stress thermique.

Cette période de l'année est également extrêmement pluvieuse, vous n'aurez donc pas à vous soucier d'arroser souvent les plantes et l'humidité accrue aidera les racines à pousser fort avant l'arrivée du temps glacial de l'hiver. L'idéal est de planter des fleurs vivaces robustes dès maintenant car elles peuvent survivre au temps plus froid et permettre de garder un jardin magnifique et coloré.

Parmi les incontournables, les chrysanthèmes s'imposent avec leurs teintes éclatantes de jaune, orange, ou violet. Ces fleurs robustes résistent bien aux premières gelées et offrent une floraison généreuse. Les asters, quant à eux, apportent de la légèreté avec leurs petites fleurs étoilées aux allures de marguerites, dans des tons allant du blanc au bleu, en passant par le rose. Elles peuvent fleurir jusqu'en novembre selon la météo. Les asters sont généralement plus adaptés aux endroits ensoleillés et ouverts, mais ils toléreront une ombre partielle.

© iryna_l - stock.adobe.com

Les cyclamens fleuriront aussi votre jardin en automne. Ce sont des fleurs délicates ressemblant à des papillons, et nécessitant un minimum de soins une fois établies dans un jardin. Il est préférable de planter ces fleurs dans une zone ombragée, comme sous des arbres, des clôtures ou des bordures, pour apporter de l'intérêt à un jardin où d'autres plantes peuvent avoir du mal à pousser.

N'oublions pas les anémones du Japon, dont les fleurs délicates animent le jardin jusqu'à la fin de l'automne. Pour des touches plus vives, pensez aux crocosmias, qui, avec leurs fleurs en forme d'épis flamboyants, donneront une dimension exotique à vos parterres.

Pour réussir ces plantations, veillez à choisir un emplacement ensoleillé ou ombragé selon la plante, et à bien préparer le sol en l'enrichissant de compost. En plantant dès maintenant, vous garantissez à vos plantes le temps nécessaire pour bien s'installer avant l'arrivée du froid.