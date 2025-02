L'électricité plus chère à ces heures précises : ce changement d'Enedis va toucher des millions de Français

15 millions de Français risquent d'être concernés par cette réforme.

C'est une petite révolution qui s'annonce et qui va toucher des millions de Français. Alors que la question du prix de l'électricité est centrale dans le budget pour une partie des ménages, de nouveaux changements dans la tarification sont en passe d'être instaurés au cours des mois à venir. Et cela pourrait être néfaste pour les finances des foyers concernés.

Aujourd'hui, 35 millions d'habitations sont raccordées au réseau électrique. Deux types d'offres sont possibles : une avec un même prix qu'importe l'heure à laquelle l'énergie est utilisée ; une autre avec un prix qui varie selon l'horaire. C'est le principe des heures pleines et heures creuses. Un système qui va bientôt être révisé et qui touche 15 millions de ménages.

Lorsque l'on choisit un contrat en heures pleines et heures creuses, le fournisseur propose une plage quotidienne de huit heures creuses, qu'il définit lui-même. Pour Nicolas, habitant dans l'est de la France, ses heures creuses sont définies entre 23 heures et 7 heures du matin. Martin, installé dans le sud du pays, a ses heures creuses de 19 heures à 4 heures. De son côté, Monique, de Seine-et-Marne, a ses heures creuses réparties différemment : de 12h30 à 14h30 et de 00h à 6h.

Lorsqu'ils utilisent l'électricité sur ces créneaux, ils paient un prix environ 30% inférieur à une offre fixe. En dehors de ces horaires, le prix est en revanche supérieur de quasi 10%. Mais cela va changer. Une réforme des heures creuses va être mise en oeuvre pour mieux répartir la consommation d'électricité sur toute la journée et tout le pays, tout au long de l'année.

Selon le projet soumis par la Commission de régulation de l'énergie (CRE), les Français qui ont des heures creuses entre 7h et 11h et 17h et 23h devraient voir leurs plages être décalées et varier selon les saison : les heures creuses de la période novembre-mars ne seront pas les mêmes que sur la période avril-octobre. Des ajustements liés à l'abondante production d'énergie photovoltaïque l'été et à des plages horaires où la consommation est forte qui sont différentes selon les saisons.

Par exemple, pour Nicolas, ses horaires d'heures creuses ne devraient pas changer l'hiver. En revanche, l'été, elles pourraient passer de 23 heures à 5 heures et de 12 heures à 14 heures. Martin, lui, devrait voir ses heures creuses être scindées en deux : de 22 heures à 4 heures l'hiver et de 23 heures à 5 heures l'été, puis de 14 heures à 16 heures toute l'année. Quant à Monique, ses heures pourraient ne pas changer.

Pour ne pas voir sa facture s'envoler, il faudra tâcher de bien prendre en compte les nouvelles heures creuses. La CRE et Enedis, chargé de la distribution de l'électricité, n'ont pas encore établi les modalités précises mais ce changement devrait débuter courant 2025. Les consommateurs seront informés un mois avant la mise en œuvre de ces changements.