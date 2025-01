Ces 6 plantes sont les meilleures pour un jardin fleuri en hiver, elles ne craignent pas le gel

Ces plantes ne nécessitent pas beaucoup d'entretien et résistent au froid. Elles sont idéales pour égayer un jardin en hiver.

Avoir un jardin attrayant même pendant les mois les plus froids de l'année peut sembler un défi. Pourtant, certaines plantes résistantes au gel sont capables de braver les températures les plus basses tout en apportant une touche de vie et de couleur à vos espaces extérieurs. Découvrez les meilleures plantes pour un jardin hivernal qui reste beau, malgré le froid. Bonne nouvelle, il y en a beaucoup et pour tous les goûts !

Un grand classique : les pensées. Ces jolies fleurs sont capables de résister au gel modéré et continuent de fleurir même lorsque les températures chutent légèrement en dessous de zéro. Disponibles dans une large palette de couleurs (jaune, orange, blanche, rouge, bleu, violet...), les pensées sont idéales pour les jardinières, les bordures ou les suspensions.

© typepng - stock.adobe.com

La bruyère d'hiver est une plante vivace qui ne craint ni le gel ni la neige. Elle apporte des touches colorées au jardin avec ses fleurs roses, pourpres ou blanches qui fleurissent de novembre à mars. En plus d'être décorative, elle attire les insectes pollinisateurs, même en hiver.

Vous pouvez également planter du houx dans votre jardin. C'est un symbole classique de l'hiver qui ajoute une petite touche colorée au jardin. Avec ses feuilles persistantes vert foncé brillantes et ses baies rouges éclatantes, il illumine naturellement un jardin hivernal. Cet arbuste robuste peut tolérer des températures allant jusqu'à -20 °C. Plantez-le en pleine terre ou dans un pot, et profitez de son élégance tout au long de la saison froide.

Autre plante emblématique de l'hiver, la rose de Noël. Résistante aux températures descendant jusqu'à -15 °C, elle fleurit dès les premiers jours de l'hiver. Ses grandes fleurs blanches, parfois légèrement rosées, égayent les massifs, les bordures ou les pots, même sous une fine couche de neige.

Très apprécié aussi, le chèvrefeuille d'hiver. C'est un arbuste à floraison hivernale qui résiste admirablement au froid. Ses petites fleurs blanches ou crème apparaissent dès décembre et diffusent un parfum délicat. Rustique et facile à cultiver, il est parfait pour structurer un jardin d'hiver tout en y ajoutant une touche olfactive.

Le camélia d'hiver, moins connu que son cousin printanier, est parfaitement adapté aux climats froids. Sa floraison hivernale offre de belles fleurs roses, rouges ou blanches, et son feuillage brillant reste décoratif toute l'année. Il est idéal pour les jardins ou les grands pots.

La liste est encore longue. Les primevères, la viola cornuta (ou pensée à corne), le skimmia, le buis, les cyclamens, ou encore les iris sont des plantes qui résistent bien à l'hiver.