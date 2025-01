Cette plante très prisée est interdite dans les jardins - une lourde amende est prévue

Cette plante est très répandue en France. Elle est pourtant interdite d'introduction. En cas de non-respect de cette interdiction, des amendes et sanctions importantes sont prévues.

Tout n'est pas permis dans votre propriété ! Et oui, vous ne pouvez pas planter n'importe quelle plante dans votre jardin. Certaines variétés, très invasives sont désormais interdites en France car elles représentent une menace pour la biodiversité de notre territoire. Cela concerne par exemple une plante très répandue en France, l'herbe de la pampa, facilement reconnaissable avec ses plumeaux argentés ou rosés et ses longues tiges coupantes. Et pourtant, peu de gens connaissent cette interdiction.

Introduite en Europe au XIXe siècle comme plante décorative, l'herbe de la pampa s'est rapidement développée. On la retrouve notamment dans le sud-ouest et sur les côtes atlantiques, où elle s'est propagée dans les milieux naturels tels que les dunes, les prairies et les friches, mais aussi dans les jardins.

© saiyan8 - stock.adobe.com

Cette plante est extrêmement invasive, d'où son interdiction. Ses plumeaux produisent des milliers de graines très légères, dispersées par le vent sur plusieurs kilomètres. Une fois implantée, elle s'avère extrêmement difficile à éradiquer, et sa prolifération menace certaines espèces endémiques, réduisant la diversité biologique locale.

Cette plante est aujourd'hui interdite en France, selon un arrêté du 14 février 2018, qui a été récemment modifié en 2024 et qui interdit sur le territoire français "l'introduction dans le milieu naturel, la détention, le transport, le colportage, l'utilisation, l'échange, la mise en vente, la vente ou l'achat de spécimens vivants" de cette plante invasive originaire d'Amérique.

Qu'est ce que cela signifie concrètement pour vous ? Si vous possédez déjà des pieds d'herbe de la pampa dans votre jardin, il est important de prendre vos responsabilités. Le retrait de cette plante est recommandé pour éviter sa dissémination involontaire. Il est également interdit de partager, vendre ou planter ses graines ou ses rejets. Les autorités locales et les agences de protection de l'environnement peuvent fournir des conseils sur les méthodes d'éradication appropriées.

Les jardiniers amateurs doivent également être vigilants lors de l'achat de plantes ornementales. Bien que les jardineries soient tenues de respecter l'interdiction, des erreurs peuvent survenir. Vérifiez toujours la provenance et le statut légal des plantes avant de les introduire dans votre jardin.

En cas de nom respect de cette interdiction, les risques encourus sont grands. Toute personne ou entreprise ne respectant pas ces dispositions s'expose à des sanctions financières importantes. Selon les articles L415-3 et R415-1 du Code de l'environnement, une infraction peut entraîner une amende pouvant atteindre 150 000 euros, accompagnée de peines jusqu'à 3 ans de prison dans les cas les plus graves. A noter que l'amende peut être doublée si l'infraction est commise dans un parc national ou une réserve naturelle.