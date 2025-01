Il faut les planter dès maintenant pour un jardin fleuri au printemps

En plantant ces bulbes en janvier, votre jardin sera éclatant de fleurs dès l'arrivée du printemps !

Si l'hiver est une période de repos pour le jardin, certaines tâches sont à effectuer dès le mois de janvier si vous voulez profiter d'un jardin fleuri dès les premiers jours du printemps. La fin de l'hiver n'est pas si loin, et avant même que nous nous en rendions compte, le temps va se radoucir. Par exemple, il est encore temps de planter certains bulbes pour avoir de jolies fleurs dans le jardin dès les mois de mars / avril.

Mais attention, les jardiniers préviennent, toutes les fleurs ne sont pas à planter au mois de janvier. Certains bulbes ne supporteront pas le froid hivernal des mois de janviers et février, et ne fleuriront jamais si vous les plantez maintenant. "Si vous souhaitez planter des bulbes maintenant et prendre une longueur d'avance dans votre jardinage, il est important de savoir ce que vous pouvez et ne pouvez pas planter en hiver" explique Fiona Jenkins, experte en jardinage chez MyJobQuote.co.uk.

© icarmen13 - stock.adobe.com

Bonne nouvelle : il existe des fleurs faciles à entretenir, parfaites pour les jardiniers débutants ou ceux qui manquent de temps. Voici certaines fleurs que vous pouvez planter dès le mois de janvier pour un jardin éclatant au printemps.

Les tulipes, avec leur immense palette de couleurs et leurs formes variées, créent un véritable tableau dans votre jardin. Plantez-les dans un sol bien drainé à environ 10-15 cm de profondeur.

Les jonquilles et narcisses : s'il est préférable de les planter en automne, les bulbes peuvent encore être planter en janvier et février pour une floraison au printemps. Ces fleurs jaunes ensoleillées illumineront votre extérieur. Très résistantes, elles se naturalisent facilement et reviennent chaque année sans que vous ayez à intervenir.

Les bulbes de lys sont plutôt résistants. Vous pouvez les planter quand vous le souhaitez, entre le début de l'automne et le printemps. Préférez un endroit ensoleillé et un sol drainé et plantez les bulbes à une profondeur de 15 à 20 cm. En cas de sol mal drainé, plantez les bulbes dans un pot. "Les bulbes en pot peuvent ensuite être plantés dans des bordures une fois qu'ils sont bien établis", explique l'experte en jardinage.

Les perce-neige sont parmi les premières fleurs à éclore à la fin de l'hiver. Ces bulbes peuvent encore être plantés en janvier pour égayer votre jardin avec leurs petites fleurs blanches délicates.

Les crocus sont des petites fleurs idéales pour apporter une touche de couleur dès la fin de l'hiver ou le début du printemps. Plantez-les dans des zones ensoleillées ou à mi-ombre, en groupe, pour un effet naturel.

Pour ceux qui souhaitent un jardin structuré et fleuri, les arbustes sont une excellente option. Certains, comme le forsythia ou le prunus, illuminent le jardin dès les premiers jours de printemps. Avec ses fleurs jaune vif, le forsythia est l'un des premiers arbustes à fleurir. Très facile à entretenir, il résiste bien au gel. Parfait pour les haies, le lilas embaume le jardin avec son parfum enivrant.