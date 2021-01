Bon plan soldes aspirateur Dyson : le V11 et le V7 en promo !

Les soldes s'annoncent une nouvelle fois intéressantes à la Fnac et chez Cdiscount. Et ce ne sont pas les aspirateurs balais Dyson V11 Animal Extra et V7 Motorhead qui diront le contraire. Ceux-ci sont actuellement proposés à prix soldés.

Les modèles de Dyson sont réputés pour leur grande capacité d'aspiration reposant sur leur technologie cyclonique. Le V11 Animal Extra en est le parfait exemple. Proposé par la Fnac à 499,99 euros au lieu de 599,00 euros, il affiche une puissance de 610W et une autonomie de 60 minutes. Modulable et polyvalent, ce modèle haut de gamme peut passer d'une surface à l'autre en un instant et se range facilement grâce à son support mural.

Aspirateur balai Dyson V11 ANIMAL EXTRA Darty 599,00 € 499,00 € Voir

Fnac 626,79 € Voir

Dyson V7 Motorhead Origin : l'aspirateur-balai avec près 40 % de remise

Aspirateur Dyson V7 Motorhead Origin 249 euros au lieu de 412 euros VOIR L'OFFRE sur CDiscount

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Pour s'équiper moins cher, on pourra également recourir au V7 Motorhead Origin, un aspirateur balai actuellement réduit chez Cdiscount de 412,29 euros à 249,99 euros. Ce modèle dispose d'une autonomie de 30 minutes et d'une aspiration Cyclone Tier 2. Il ne perd ainsi pas de puissance, même lorsque sa batterie est en fin de cycle. Livré avec divers accessoires, il peut accéder à toutes les surfaces rapidement et sans effort. Les soldes sont une occasion de vous équiper à prix cassés. C'est d'autant plus vrai à la Fnac et chez Cdiscount qui proposent actuellement de nombreuses promotions sur les appareils de petit électroménager, comme cet aspirateur-balai Dyson V11 Animal Extra avec 17 % de remise ou encore ce V7 Motor Origin avec près de 40 % de réduction.