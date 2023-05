Quel est cet objet magique qui rendra vos baskets blanches comme neuves ?

Les baskets blanches ont la côte, et pour cause, elles vont avec tout ! Le point négatif, elles se salissent vite... Heureusement, on a une astuce simple (testée et approuvée par la rédaction) pour que vos baskets blanches restent vraiment blanches !

© 123RF - mukhina1

Nike, Adidas, New Balance, ou toute autre marque de basket, nous avons presque tous une paire de sneakers blanche dans notre placard. Si elles sont tendance et se portent avec tout, on peut facilement se trouver désemparer quand il s'agit de les nettoyer. On a essayé de nombreuses techniques, mais une a particulièrement retenu notre attention car elle est rapide, simple et efficace : la gomme magique (aussi appelée éponge magique). Quel est cet objet au nom prometteur ? C'est tout simplement une éponge toute blanche, constituée de Basotect, une mousse de mélanine aux propriétés nettoyantes et absorbantes. Elle ne contient pas d'autres produits. Elle est légèrement abrasive et fait des miracles, comme celui de nettoyer sans effort vos sneakers blanches en cuir.

Comment l'utiliser ? Rien de plus simple ! Humidifiez votre éponge et frottez les taches sur le cuir et les semelles de vos baskets. En un clin d'œil, elles sont comme neuves, vous n'avez même pas besoin de rincer vos chaussures. Magique non ? Vous pouvez aussi bien sûr utiliser cette méthode pour nettoyer les semelles blanches de vos autres baskets, même celles en toile type Converses. Autre bonne nouvelle, ce carré magique va vous permettre de faire d'autres miracles dans la maison, comme effacer les traces sur vos murs blancs ou vos sols, ou encore nettoyer les revêtements en cuir, en plastique ou en métal.

Où acheter une éponge magique ? Dans tous les supermarchés, dans le rayon des produits ménagers, ou dans une grande surface de bricolage.