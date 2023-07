Je suis un ancien cambrioleur - ne cachez jamais vos objets de valeur à ces endroits

L'été est propice aux cambriolages. Alors si vous ne voulez pas vous faire dérober votre argent liquide ou vos objets de valeur, suivez les conseils de ce professionnel.

Méfiez vous au moment de ranger vos objets les plus précieux ! Un ancien cambrioleur, qui souhaite rester anonyme, s'est exprimé sur le site web communautaire américain Reddit et explique que les personnes "cachent toujours leurs objets de valeur aux mêmes endroits". Après avoir purgé une peine de prison pour cambriolage, il travaille maintenant comme agent de sécurité. Il donne dans le même temps des conseils sur les réseaux sociaux pour dissuader les escrocs de pénétrer dans votre propriété et dévoile les endroits où les cambrioleurs vérifient toujours si des objets de valeur ne sont pas cachés.

Ainsi, sur le site Reddit, il a demandé aux utilisateurs de lui poser des questions pour les aider à protéger leurs maisons et le contenu à l'intérieur. Une question qui est revenue : "y-a-t-il des endroits évidents où les gens cachent toujours de l'argent"? L'ancien professionnel avoue que oui, quand on est cambrioleur, il y a "des endroits comme des bocaux dans la cuisine ou des tiroirs de commode" que l'on vérifie toujours. C'est dans ces endroits que les gens cachent souvent leur argent liquide ou leurs bijoux. Parmi les autres cachettes, voici celles à oublier :

Les placards, armoires ;

Les boîtes en tout genre ;

Sous le matelas ;

La salle de bains ;

La chambre des enfants ;

La table de nuit ;

Les livres (et faux livres) dans une bibliothèque ;

Le réservoir d'eau des toilettes ;

Les plantes.

D'autre part, il explique que pour rentrer dans une maison, la seule chose vraiment dissuasive est un chien. Selon lui, la meilleure chose qu'une personne puisse faire pour protéger sa propriété est donc d'avoir un chien, qu'il soit petit ou grand, ou alors une maison avec beaucoup de voisins à côté. Il explique aussi qu'il ne faut surtout pas cacher les clés sous le paillasson, dans le jardin ou le garage. Les cambrioleurs vont toujours vérifier si une clé n'est pas cachée avant de casser la fenêtre ou d'enfoncer la porte.