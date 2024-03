Cette enseigne de déco est adorée des Français, sera-t-elle obligée de fermer jusqu'à 50 magasins ?

Quand on pense magasin de déco, on pense tout de suite à cette enseigne, une des préférées des français. Mauvaise nouvelle, elle souhaite fermer ou transférer entre 40 et 50 magasins.

Augmentation du coût des matières premières, essor du e-commerce et changement des habitudes des consommateurs dans la foulée de la pandémie de Covid-19... Les raisons sont multiples mais le secteur de la maison et de la décoration fait face à une crise profonde. Alors que l'enseigne Habitat a été mise en liquidation judiciaire en fin d'année 2023, c'est au tour d'une autre enseigne d'annoncer devoir prendre des décisions pour les mois et années à venir.

Elle a pourtant connu un succès fulgurant depuis son lancement en France en 1996 et est rapidement devenue une référence incontournable dans le secteur de la décoration intérieure. Son offre variée de produits inspirés des tendances du monde entier a séduit les Français et l'enseigne possède plus de 300 magasins en propre dans l'Hexagone. Cette grande enseigne, c'est Maisons du Monde. Depuis plus de 25 ans, Maisons du Monde propose des objets de déco, de la vaisselle, mais aussi des meubles dans différents univers pour correspondre à tous les styles.

Cependant, malgré son succès initial et le développement de son offre en ligne, l'enseigne Maisons du Monde connaît elle aussi des difficultés. Dans un récent communiqué de presse, elle annonce avoir connu en 2023 une baisse des ventes de 9,3% par rapport à 2022, mais aussi une baisse de son bénéfice net de 74 % en 2023 par rapport à 2022. Dans ce contexte, Maisons du Monde indique devoir prendre des décisions.

Parmi elles, celle de se séparer de magasins physiques avec "4 0 à 50 fermetures/transferts de magasins et près de 30% du réseau sous affiliation/franchise d'ici 2026" précise la marque dans son communiqué. Cette décision intervient dans le prolongement de sa stratégie 2023. "À fin décembre 2023, le réseau de magasins atteignait 340 magasins en propre, suite à 18 fermetures nettes dont 5 transferts de magasins vers des affiliés, comme prévu", indique Maisons du Monde dans son communiqué.

A ce jour, ce ne sont que des prévisions. Aucune liste de magasins ou noms de villes n'a été donné par le groupe. Christophe Lapotre, directeur exécutif d'exploitation du Groupe rassure et indique à l'AFP que la fermeture de magasins ne concernerait qu'une "infime" partie du parc. Il précise que le groupe a identifié environ 50 magasins dont la rentabilité est à optimiser. Cela pourra passer par exemple par un déménagement (du centre ville vers une zone commerciale), par la renégociation des loyers, mais aussi par la fermeture de certains magasins.