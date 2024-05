Festival de Cannes 2024 : un parfum de scandale avant la cérémonie d'ouverture

Alors qu'une manifestation s'est tenue devant le CNC lundi matin, la veille de l'ouverture du Festival de Cannes, pour demander le retrait du président de l'institution accusé d'agression sexuelle, un producteur français a également été mis en cause dans une enquête du magazine Elle le même jour. Alain Sarde, à qui l'on doit Mulholland Drive de David Lynch et de nombreux films de célèbres réalisateurs tels que Bertrand Blier, Jean-Luc Godard, Bertrand Tavernier, Georges Lautner, Claude Sautet, Roman Polanski, ou encore Jacques Doillon, est accusé de viols, agressions sexuelles et harcèlement sexuel par neuf femmes.

10:00 - Avant l'ouverture, une tribune demande une loi contre les violences sexuelles

Si le Festival de Cannes ouvre officiellement ce soir avec sa cérémonie d'ouverture, avant l'événement, #MeToo est dans tous les esprits. Et pour cause : si l'existence d'une prétendue "liste" de personnalités mises en cause dans une enquête Médiapart a été publiquement démenti par le média d'investigation, 147 personnalités ont signé une tribune publiée ce mardi demandant une loi intégrale contre les violences sexuelles. "Nos prises de parole #Metoo ont révélé une réalité plongée dans le déni: les violences sexistes et sexuelles sont systémiques, pas exceptionnelles", peut-on lire dans cette tribune. "Pour autant (...) qui nous écoute vraiment?" Dans leurs revendications, on retrouve le fait de clarifier les notions de viols et consentements, "d'introduire celle d'inceste, de juger les violeurs en série pour tous les viols connus, d'élargir les ordonnances de protection aux victimes de viol, de faciliter la collecter de preuves, de créer des brigades spécialisées, d'interdire les enquêtes sur le passé sexuel des victimes, de permettre un accès immédiat et gratuit à des soins en psychotraumatologie, de donner enfin les moyens financiers à cette politique publique et aux associations qui la mettent en place". Parmi les signataires, on retrouve notamment Isabelle Adjani, Charlotte Arnould, Emmanuelle Béart, Juliette Binoche, Emma de Caunes, Judith Godrèche, Isild Le Besco, Muriel Robin, Leila Slimani, Christine Angot ou encore Vanessa Springora.