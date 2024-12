Vos radiateurs chaufferont plus vite - voici les trois gestes simples conseillés par les plombiers

Personne ne souhaite avoir une maison froide en plein hiver. Alors pour éviter que vos radiateurs chauffent mal, voici trois gestes simples que vous pouvez déjà faire dès maintenant.

Avec l'arrivée des températures hivernales, il est essentiel d'optimiser le fonctionnement de vos radiateurs pour profiter d'une chaleur rapide et uniforme. Des radiateurs qui chauffent mal en plein hiver peut vite devenir un enfer en terme de confort et de bien-être à la maison ! Alors si vous avez du mal à rester au chaud chez vous à cause de radiateurs qui ne chauffent pas, il existe quelques actions simples que vous pouvez appliquer dès maintenant pour les faire fonctionner comme ils le devraient.

Étonnamment, la plupart des problèmes de radiateur peuvent être facilement résolus sans avoir besoin de faire appel à un plombier. Il existe de nombreuses façons de rendre vos appareils plus performants et de les faire chauffer plus rapidement, sans changer de chaudière ou de faire des réparations couteuses.

Avez-vous pensé à purger vos radiateurs ? C'est la première chose que conseillent les plombiers. La purge est une étape incontournable pour garantir une bonne circulation de l'eau chaude dans vos radiateurs. Au fil du temps, des bulles d'air peuvent s'accumuler dans le circuit, empêchant l'eau de circuler correctement. Résultat : votre radiateur chauffe moins ou de manière inégale.

Comment faire ? Localisez la vis de purge (généralement sur le côté du radiateur). Placez un récipient en dessous pour recueillir l'eau. Tournez la vis jusqu'à ce que de l'air s'échappe. Une fois que de l'eau coule en continu, refermez la vis. Cette opération, à effectuer au moins une fois par an (idéalement avant l'hiver), assure un chauffage plus rapide et homogène.

Ensuite, les plombiers conseillent de nettoyer et dépoussiérer les radiateurs, mais aussi de dégager l'espace autour des radiateurs afin que l'air chaud circule mieux. En effet, la poussière, souvent négligée, agit comme une barrière thermique. Elle ralentit la diffusion de la chaleur dans la pièce, obligeant votre système de chauffage à travailler davantage pour atteindre la température souhaitée.

Enfin, il est important de vérifier la pression de la chaudière. Une pression inadéquate dans le système de chauffage central peut ralentir la montée en température des radiateurs. La plupart des chaudières fonctionnent de manière optimale avec une pression comprise entre 1 et 2 bars. Les étapes à suivre sont les suivantes. Vérifiez le manomètre de votre chaudière. Si la pression est trop basse, ajoutez de l'eau au circuit en utilisant le robinet de remplissage de la chaudière. Si vous constatez des variations fréquentes de pression, faites appel à un professionnel pour un diagnostic.

Enfin, adoptez de bonnes habitudes pour maximiser l'efficacité de vos radiateurs. Ne les couvrez pas avec des meubles ou des rideaux, cela bloque la diffusion de la chaleur. Vous pouvez aussi utilisez un film réfléchissant derrière les radiateurs pour renvoyer la chaleur dans la pièce.