Adieu les radiateurs, cette solution chauffe votre maison en seulement trois minutes

Cette dernière innovation promet de révolutionner le chauffage ! La promesse : une maison chauffée plus vite, un meilleur confort thermique, un gain de place, mais aussi des économies...

Et si chauffer votre maison devenait aussi simple que poser du papier peint ? Une révolution dans le domaine du chauffage domestique est peut-être en marche ! Cette innovation promet de faire oublier les radiateurs encombrants et les coûteux planchers chauffants. Invisible ou presque, elle permettra de chauffer une maison en quelques minutes seulement. Impossible ? Non, promet une entreprise britannique, Nexgen.

S'il semble utiliser un fonctionnement similaire à celui du chauffage par le sol, ce nouveau mode de chauffage est encore plus efficace selon ses concepteurs... et plus simple à installer. Il l'assurent, leur invention permet de chauffer les pièces en seulement 3 minutes. Leur solution est conçue pour offrir une montée en température quasi instantanée, là où les systèmes traditionnels peuvent mettre jusqu'à 30 minutes à chauffer une pièce. Le résultat ? Une chaleur douce diffusée uniformément dans la pièce.

Ce nouveau mode de chauffage révolutionnaire, c'est le papier peint chauffant ! Ce type de papier peint est composé de bandes de cuivre et de graphène, réparties sur toute la surface du papier, avec des connecteurs électriques qui seront cachés après pose au plafond et sur les murs. Le graphène émet alors des infrarouges lorsqu'il est alimenté par l'électricité conduite à travers les deux bandes de cuivre, une de chaque côté du lé de papier peint.

En pratique, il suffit donc de connecter ce papier peint à une source électrique pour transformer vos murs en véritables émetteurs de chaleur. L'entreprise assure que si la chaleur produite est faible en apparence, ses produits couvrent généralement tout le plafond d'une pièce. Le gain en surface permet de maintenir une pièce chaude.

Non seulement ce système est invisible une fois installé, mais il permet également un gain d'espace considérable. Adieu les radiateurs qui monopolisent des pans entiers de mur ou les contraintes liées à l'installation d'un plancher chauffant ! Son application au plafond le maintient hors de portée mais l'entreprise qui le présente assure de toute façon que ses basses températures de surface sont sans danger. "Même si vous touchez le plafond, vous ne pouvez pas vous brûler", promet-elle.

Cette innovation a été développé par la société britannique NexGen. Elle bénéficie déjà de l'aide du gouvernement gallois et s'implante en Angleterre et en Ecosse. Pour le moment, cette technologie est en phase de test. Elle a été installée dans 12 immeubles en Ecosse, tous construits avant les années 1920. Sur ces immeubles souvent mal isolés, les premiers retours sont vraiment encourageants avec un meilleur confort thermique et une baisse de la facture énergétique. L'entreprise espère étendre cette technologie dans 70 000 appartements anciens à Glasgow, et pourquoi pas dans d'autres pays en Europe. En Angleterre, un test doit être aussi mené à Nottingham...