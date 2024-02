Cet endroit est le plus sale de la machine à laver, le nettoyer est pourtant très rapide

N'oubliez pas de laver cet endroit de la machine à laver trop souvent négligé. Cela pourrait vous jouer des tours.

Dans la plupart des foyers, la machine à laver est un élément essentiel de la vie quotidienne. Elle est là pour nous simplifier la tâche en assurant le lavage de nos vêtements, serviettes et draps. Cependant, malgré nos efforts pour maintenir la propreté de nos appareils, il existe un endroit souvent négligé et pourtant facile à nettoyer qui peut être une source de surprises désagréables : le filtre. Bien qu'il puisse sembler être une petite pièce mineure, il joue un rôle crucial dans le fonctionnement optimal de la machine à laver. Situé généralement à l'avant ou à l'arrière de l'appareil, ce composant est conçu pour piéger les débris et les particules indésirables qui pourraient obstruer le tuyau de vidange.

Comme le filtre du lave-vaisselle, le filtre de la machine à laver doit être nettoyé régulièrement. Si vous négligez son entretien, cela peut entraîner une accumulation de saletés, de cheveux, de peluches, de boutons, monnaie et même de petits objets oubliés dans les poches des vêtements. Avec le temps, cette accumulation peut obstruer le filtre, réduisant ainsi son efficacité et entraînant des problèmes tels que des cycles de lavage prolongés, des fuites d'eau ou même des dommages à long terme sur la machine.

Heureusement, nettoyer le filtre de la machine à laver est une tâche relativement simple qui peut être effectuée régulièrement, tous les 3 à 4 mois, pour maintenir le bon fonctionnement de l'appareil. Voici quelques étapes simples à suivre :

En premier, localisez le filtre de votre machine à laver. Il peut être situé à l'avant en bas de l'appareil (souvent caché derrière une petite porte sur le bas de la façade) ou à l'arrière, derrière un panneau amovible. Avant toute manipulation, éteignez la machine à laver et débranchez-la pour des raisons de sécurité. Vous êtes désormais prêt mais un peu de matériel est requis pour plus de confort. Munissez-vous d'un récipient ou d'une serviette pour recueillir l'eau résiduelle qui pourrait s'écouler du filtre lors de son retrait.

Déverrouillez et retirez ensuite le filtre. Soyez prêt à faire face à une certaine résistance si le filtre n'a pas été retiré depuis un certain temps. Une fois retiré, videz le filtre. N'oubliez pas d'enlever aussi les objets qui se trouvent dans le conduit du filtre. Pour le nettoyer, utilisez une brosse douce ou un simple chiffon pour nettoyer le filtre et éliminer toute accumulation de saletés. On passe au rinçage ? Rincez le filtre à l'eau tiède pour éliminer toute trace de débris. Réinstallez-le soigneusement. Branchez la machine à laver et remettez-la en marche pour vérifier qu'elle fonctionne correctement.