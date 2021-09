"DIRECT. Jean-Paul Belmondo : Alain Delon, Jean Dujardin... Qui est présent aux obsèques ?"

BELMONDO. Les obsèques de Jean-Paul Belmondo se déroulent actuellement ce vendredi 10 septembre 2021 en l'église de Saint-Germain-des-Près. La famille mais également des célébrités sont présentes pour cet ultime hommage. Le direct.

Après l'hommage national aux Invalides, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se déroulent ce vendredi 10 septembre 2021 en l'église de Saint-Germain-des-Près. Ce dernier adieu est accessible uniquement aux proches du Magnifique, décédé le 6 septembre à 88 ans.

Après l’hommage national aux Invalides, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se déroulent ce vendredi 10 septembre 2021 en l’église de Saint-Germain-des-Près. Ce dernier adieu est accessible uniquement aux proches du Magnifique, décédé le 6 septembre à 88 ans. Quelles personnalités présentes aux obsèques de Belmondo ? La famille de Belmondo est évidemment présente pour les obsèques de l’acteur, et notamment Victor Belmondo, son petit-fils acteur qui doit lire un discours lors de la cérémonie. C’est également le cas du réalisateur Claude Lelouch, qui a dirigé le Magnifique dans de nombreux films. Absent lors de l'hommage national rendu aux Invalides, Alain Delon a tenu à être présent aux obsèques de son ami et s'est fait accueillir par les applaudissements de la foule. Parmi les célébrités que l’on a pu apercevoir, notons également la présence de Pierre Richard, Jean Dujardin ou encore Michel Drucker.

Quelques fans de Bébel autorisés à assister aux obsèques. Alors que les obsèques de Belmondo ne devaient être réservées qu'aux proches, un tout petit nombre de fans restés toute la nuit pour lui rendre hommage aux Invalides, a été invité ce matin par la famille de Belmondo à assister aux obsèques. Un dernier hommage très symbolique à ce que représentait l'acteur, toujours très proches de son public.

Alors que les obsèques de Belmondo ne devaient être réservées qu'aux proches, un tout petit nombre de fans restés toute la nuit pour lui rendre hommage aux Invalides, a été invité ce matin par la famille de Belmondo à assister aux obsèques. Un dernier hommage très symbolique à ce que représentait l'acteur, toujours très proches de son public. Les obsèques seront suivies d'une crémation. L'avocat de Belmondo, Maître Michel Godest, a annoncé au lendemain de la mort de l'acteur lundi que les obsèques de l'acteur seront suivies d'une crémation. Celle-ci se va se dérouler dans la plus stricte l'intimité.

L'avocat de Belmondo, Maître Michel Godest, a annoncé au lendemain de la mort de l'acteur lundi que les obsèques de l'acteur seront suivies d'une crémation. Celle-ci se va se dérouler dans la plus stricte l'intimité. Un hommage national émouvant aux Invalides. La veille, jeudi 9 septembre 2021, un hommage national à Jean-Paul Belmondo a été rendu aux Invalides. Public et célébrités étaient présentes pour cet hommage émouvant, ponctué d'un discours des petits-enfants de l'acteur et d'Emmanuel Macron, où le président de la république a salué un "immense acteur". "Belmondo, c'est un peu nous, en mieux", a-t-il déclaré. À la fin de la cérémonie, le cercueil a été emmené sur la musique du Professionnel, sous les applaudissements et les larmes du public présent aux Invalides. Hier soir, le public a pu se recueillir sur le cercueil de Bébel pour un ultime hommage. Voir les photos L'hommage national à Jean-Paul Belmondo en images

En direct

11:23 - La ministre de la Culture présente aux obsèques de Belmondo Ce sont surtout des personnalités issues du monde du cinéma qui ont fait le déplacement aux obsèques de Jean-Paul Belmondo ce vendredi matin. Mais la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a également fait une apparition et assiste à la cérémonie. Elle ne s'est toutefois pas exprimée lors de son arrivée à l'église de Saint-Germain-des-Près. 11:15 - Quelles stars présentes aux obsèques ? Parmi les stars présentes aux obsèques de Jean-Paul Belmondo, notons la présence de nombreux acteurs : Antoine Duléry, Jean Dujardin, Guillaume Canet, Bérénice Béjo, Pierre Richard, Francis Huster mais surtout Alain Delon ont fait le déplacement. Les réalisateurs Claude Lelouch et Michel Hazanavicius se sont également déplacés pour ce dernier adieu, tout comme le président du Festival Lumière et délégué général du Festival de Cannes Thierry Frémaux. 11:08 - Des fans acceptés en très petit nombre aux obsèques de Jean-Paul Belmondo Les obsèques de Jean-Paul Belmondo ne devaient être réservées qu'aux proches. Mais BFM TV nous apprend qu'un tout petit nombre de fans de Bébel, qui sont restés toute la nuit pour lui rendre hommage aux Invalides, a été invité par la famille de Belmondo à assister aux obsèques dans l'intimité. Un dernier hommage à ce que représentait l'acteur, toujours très proches de son public. 11:03 - Le cercueil rentre dans l'église, les obsèques de Jean-Paul Belmondo vont débuter Les obsèques de Jean-Paul Belmondo débutent en l'église de Saint-Germain-des-Près. Le cercueil est porté jusque dans l'église, entouré par la famille de Bébel, sous les applaudissements du public présent. La cérémonie ne sera pas retransmise sur les chaînes d'information, et devrait durer environ une heure. Le cercueil de Jean-Paul Belmondo entre dans l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris pic.twitter.com/1DEJ4wuecJ — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2021 10:58 - Peut-on suivre les obsèques de Jean-Paul Belmondo ? Les obsèques de Jean-Paul Belmondo vont débuter à 11h en l'église de Saint-Germain-des-Près. La cérémonie étant interdite au public, elle ne sera pas filmée par les chaînes d'infos en continu, qui sont cependant présentes sur le parvis de l'église pour recueillir les images des entrées et sorties mais aussi accueillir les réactions des invités. 10:53 - Pierre Richard, Jean Dujardin et Michel Drucker présents pour les obsèques de Michel Drucker Les proches de Jean-Paul Belmondo arrivent au compte-goutte en l'église de Saint-Germain-des-Près pour les obsèques de Jean-Paul Belmondo, décédé à 88 ans lundi. Parmi les invités, notons la présence de l'acteur Pierre Richard mais aussi de l'animateur de Vivement Dimanche Michel Drucker. 10:47 - Alain Delon présent aux obsèques de Jean-Paul Belmondo Après avoir été absent lors de l'hommage national rendu aux Invalides hier, Alain Delon a tenu à être présent aux obsèques de Jean-Paul Belmondo pour rendre hommage à son ami et rival de cinéma. La foule l'applaudit vivement à son arrivée, et l'acteur rend cet accueil en saluant le public présent en souriant. Son fils, Anthony Delon, est également présent. 10:45 - Francis Huster estime que Belmondo "a eu le courage de se battre jusqu'au bout" Avant de rentrer dans l'église de Saint-Germain-des-Près, Francis Huster, qui a fait tourner le dernier film de Belmondo au cinéma ("Un homme et son chien"), a salué Bébel comme "le héros de la vie", distinguant l'acteur de l'homme : "Jean-Paul Belmondo, c'est dans la vie qu'il s'est conduit en héros. Fracassé par la vie, son corps martyrisé, il a eu le courage de se battre jusqu'au bout. Il a prouvé que dans la vie, il faut aimer jusqu'au bout. Là ce sont les portes de Dieu qui s'ouvrent à Bébel, je suis sûr qu'il va être applaudi aux portes du ciel." 10:45 - Pierre Richard "très heureux de l'accueil des Français" à Belmondo Pierre Richard est très ému en se rendant aux obsèques de Jean-Paul Belmondo ce vendredi. Avant d'entrer dans l'église de Saint-Germain-des-Près, il s'est dit au micro de BFM TV "très triste de ce qu'il se passe, mais je suis très heureux de voir l'accueil des Français [...] Malgré l'état lamentable dans lequel il était, il avait ce sourire... c'est la vie." 10:43 - "Il est là pour l'éternité" pour Claude Lelouch Au micro de BFM TV, le réalisateur et ami de Jean-Paul Belmondo, Claude Lelouch, a déclaré à propos de l'acteur qu'il a dirigé dans de nombreux films : "Il est là pour l'éternité, il faut être joyeux aujourd'hui". Le cinéaste donnera un discours lors de la cérémonie ce matin. 10:40 - Claude Lelouch rendra hommage à Belmondo durant ses obsèques Claude Lelouch, absent de l’hommage national pour cause de présentation de son dernier film au Festival de Deauville ce jeudi 9 septembre, sera bien présent lors de ses obsèques ce vendredi matin. Il rendra hommage à Jean-Paul Belmondo, qu'il a notamment dirigé dans Itinéraire d'un enfant gâté, comme le rapportait BFMTV hier. L'acteur Victor Belmondo, petit-fils de la star, fera lui aussi un discours, comme lors de l'hommage national aux Invalides. 10:31 - Le monde du cinéma réuni pour dire au revoir à Belmondo De nombreux acteurs étaient présents ce jeudi 9 septembre, aux Invalides, pour assister à l'hommage national rendu à Jean-Paul Belmondo. BFMTV évoque notamment les noms de Guillaume Canet, Marion Cotillard, Jean Dujardin, Gilles Lellouche, Michel Boujenah, Nathalie Baye, Patrick Chesnais, Arielle Dombasle, Cyrielle Clair, Richard Anconina ou encore Pierre Vernier, le dernier, avec Françoise Fabian de "la bande du Conservatoire". Certains d'entre eux devraient très certainement se rendre également aux obsèques ce vendredi, étant proches de l'acteur. 10:23 - Le public peut-il se rendre aux obsèques de Jean-Paul Belmondo ? Ce vendredi 10 septembre 2021, au lendemain d'un hommage solennel les obsèques de Belmondo se déroulent à 11h en l'église de Saint-Germain-des-Près. Elle sera suivie d'une crémation. Ce dernier hommage se déroulera dans l'intimité, le public n'est pas convié au sein de l'église puisque les obsèques sont réservées aux proches de l'acteur. Durant la nuit, aux Invalides, le public pouvait se recueillir une dernière fois devant le cercueil de l'acteur. 10:21 - Les premiers invités arrivés aux obsèques de Belmondo Selon des informations de BFM TV, la famille de Jean-Paul Belmondo ainsi que le convoi funéraire est arrivé en l'église de Saint-Germain-des-Près pour les obsèques à 11h. Les plus proches sont entrés dans l'église, tandis que des badauds se sont regroupés à l'extérieur pour suivre ce dernier hommage. 10:14 - PHOTOS - L'hommage national à Jean-Paul Belmondo Ce jeudi 9 septembre 2021, Jean-Paul Belmondo a reçu l'hommage de la nation. Sa famille, ses proches, les stars du cinéma mais aussi les personnalités politiques se sont rassemblés dans la cour des Invalides pour lui dire adieu, tout comme le public qui l'a tant aimé. Découvrez ci-dessous notre diaporama avec les plus belles images de la cérémonie. Voir les photos L'hommage national à Jean-Paul Belmondo en images LIRE PLUS

Au lendemain de l’hommage national aux Invalides, les obsèques de Jean-Paul Belmondo se déroulent le 10 septembre 2021 en l’église de Saint-Germain-des-Près. Seule la famille et les intimes sont conviés à cet ultime adieu. Victor Belmondo, son petit-fils, mais également Claude Lelouch, le réalisateur et ami de l’acteur, ont prévu de lire un discours lors de la cérémonie, qui est suivie d’une crémation dans la plus stricte intimité.

Suite à l’annonce du décès de Jean-Paul Belmondo, le 6 septembre 2021, l’Elysée a décidé d’organiser un hommage national, avec l’aval de la famille du comédien. La cérémonie d’adieu a eu lieu le 9 septembre aux Invalides. Près de 700 invités du monde de la politique, de la culture et du sport étaient conviés, ainsi que 1000 anonymes, pour rendre un ultime hommage à Bébel. Un éloge funèbre a été prononcé par Emmanuel Macron à cette occasion, qualifiant Belmondo en ces termes : "Nous aimions Jean-Paul Belmondo parce qu'il nous ressemblait. Géant parmi les géants, il était surtout homme parmi les hommes [...] On l'admire, il nous fait rire. Belmondo, c'est un peu nous en mieux", avant que le cercueil ne s'éloigne sur la musique du Professionnel. Le public est invité à se recueillir une dernière fois devant le cercueil du Magnifique à la fin de l’hommage.

Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre 2021. L’acteur adulé du public et apprécié de la critique était âgé de 88 ans. Depuis son AVC en 2001, qui l’avait laissé très diminué, l’acteur ne souffrait pas de problèmes de santé. A l’annonce de son décès, son avocat, maître Michel Godest, a confié que Bébel était “très fatigué depuis quelque temps. Il s’est éteint tranquillement.”