"Laura Smet : son bonheur discret avec son mari Raphaël Lancrey-Javel"

LAURA SMET - L'actrice, premier rôle de La Garçonne sur France 2, est enceinte de son premier enfant avec son mari, Raphaël Lancrey-Javal.

[Mis à jour le 31 août 2020 à 20h50] Après plusieurs années marquées par une longue procédure judiciaire concernant l'héritage de son père Johnny Hallyday, Laura Smet semble avoir trouvé paix et bonheur, que ça soit dans sa vie professionnelle ou privée. L'actrice est la tête d'affiche de la série France 2 La Garçonne, dans laquelle elle joue une femme obligée de se travestir pour intégrer la police criminelle. Interrogée par Elle le 28 août, la fille du Taulier et de Nathalie Baye confie écrire actuellement son premier long-métrage, dont le sujet est encore secret.

Mais c'est certainement dans sa vie privée que Laura Smet connaît le plus grand des chamboulements : la comédienne est enceinte de son premier enfant, qui doit naître en octobre 2020. Celui-ci est le fruit de sa relation avec l'entrepreneur Raphaël Lancrey-Javal, dont elle partage la vie depuis 2013. Le couple préserve férocement leur vie privée. On sait simplement qu'ils se sont dit "oui" civiquement en décembre 2018, avant de se marier religieusement le 15 juin 2019. Et ce n'est pas une date choisie au hasard, puisque c'est le jour de l'anniversaire de Johnny Hallyday. Elle a d'ailleurs partagé quelques clichés de la cérémonie sur son compte Instagram. Des souvenirs qu'elle partagera certainement avec son enfant, puisque Laura Smet avait déjà avoué en 2018 dans les colonnes de Paris-Match : "J'ai un désir immense de transmission, de donner à mon tour ce qu'on m'a offert".

Laura Smet est une actrice française. Elle est également connue comme la fille du chanteur Johnny Hallyday et l'actrice Nathalie Baye. Laura Smet est notamment connue pour ses rôles dans Les Corps impatients, Les Gardiennes, Carbone ou encore Yves Saint Laurent.

Laura Smet est née le 15 novembre 1983 à Neuilly-sur-Seine. Elle est la fille du chanteur Johnny Hallyday et de l'actrice Nathalie Baye. Le couple se sépare cependant trois ans plus tard, en 1986. Elle a également pour demi-frère le chanteur David Hallyday, et comme demi-soeurs Jade et Joy Smet. Elle grandit en région parisienne, avant de suivre des cours de comédie auprès de Raymond Acquaviva.

Laura Smet a seulement 19 ans lorsqu'elle fait ses débuts au cinéma. Elle est repérée par le réalisateur Olivier Assayas puis Xavier Giannoli au cours d'un atelier de théâtre, en 2002. Elle se voit alors offrir le premier rôle de Les Corps Impatients,. Son talent d'actrice est acclamé puisqu'elle décroche le prix Romy-Schneider et une nomination pour le César du meilleur espoir féminin. Sa carrière au cinéma débute alors, puisqu'elle enchaîne ensuite dans La femme de Gilles et La demoiselle d'honneur de Claude Chabrol. Laura Smet sera également au casting du Passager de l'été, mais aussi de UV et L'heure zéro.

A l'époque, Laura Smet souffre cependant de problèmes de santé, et notamment de dépression et de dépendance à la drogue et l'alcool : elle doit abandonner le tournage des Femmes de l'ombre, et sa carrière connaît une baisse de régime. Elle apparaîtra cependant à la télévision, dans Sang froid et Des gens qui passent. C'est en 2010 qu'elle entame un retour sur les plateaux de cinéma, en intégrant les castings de Pauline et François et Insoupçonnable.

Son véritable retour au cinéma se fera en 2014. Laura Smet est à l'affiche de quatre films cette année-là : elle joue Loulou de la Falaise dans Yves Saint Laurent de Jalil Lespert, avant d'apparaître dans 96 heures. On a également pu la voir dans Eden et Tiens-toi droite cette même année. L'année suivante, elle intègre le casting de Premiers crus, avant de faire sensation en jouant son propre-rôle, aux côtés de sa mère Nathalie Baye, dans la série Dix pour cent. On a ensuite pu la voir dans le polar Carbone mais également le drame Les Gardiennes, une nouvelle fois avec sa mère. En 2020, elle est la tête d'affiche de la série historique La Garçonnes sur France 2, dans lequel elle joue une femme obligée de se travestir pour intégrer la police criminelle.

Avant de rencontrer celui qui deviendra son mari, Laura Smet a vécu des idylles avec Frédéric Beigbeder, Julien Delajoux et Jean-Claude Sindres. Depuis 2013, elle s'affiche au bras de Raphaël Lancrey-Javal, un entrepreneur aux nombreuses affaires, dont des affaires immobilières et une société de production. Ce dernier a déjà eu un enfant, d'un précédent mariage. La fille de Johnny Hallyday et Laura Smet lui dit oui, civilement dans un premier temps le 1er décembre 2018. Le jour de l'anniversaire du père de l'actrice, le couple confirment leurs voeux une nouvelle fois religieusement au Cap Ferret, le 15 juin 2019. Plus d'un an après, en juillet 2020, Laura Smet confirme attendre son premier enfant.

En juillet 2020, Laura Smet confirme auprès de RTL qu'elle est enceinte de son premier enfant avec son mari, Raphaël Lancrey-Javal. Dans une interview accordée au magazine Elle publiée le 28 août 2020, elle a d'ailleurs confirmée que son bébé devrait naître en octobre. L'actrice n'en a toutefois pas dit plus sur son enfant.

Laura Smet est la fille aînée de Johnny Hallyday, que le chanteur a eu avec l'actrice Nathalie Baye. Le couple divorce trois ans après la naissance de "Laura", pourtant la relation entre le père et sa fille sera fusionnelle. "C'est ma petite fille que j'adore" confiait d'ailleurs le rockeur en 2008, au cours d'un Face aux lecteurs organisé par Le Parisien. Johnny, qui dédiera une chanson à sa fille "Laura", écrite par Jean-Jacques Goldman, entretiendra une relation complexe avec elle jusqu'à la fin de sa vie. Assurant dans ses interviews l'avoir "vue grandir", Johnny Hallyday voyait Laura Smet un week-end sur deux, passait du temps avec elle dans sa maison de campagne dans la Creuse, l'a initiée très tôt aux films d'horreur... Quand quelques années plus tard Laura Smet sombre dans la drogue, son père fait alors le parallèle avec ses propres années de turpitudes et avoue se faire "beaucoup de soucis", comme le rappelle le Parisien. C'est la rencontre et le mariage avec Laetitia qui va distendre ces relations, selon la presse people qui fera plusieurs fois écho de tensions entre les deux femmes. Mais Laura Smet gardera une chambre dans la villa du couple à Los Angeles et continuera à voir son Johnny Hallyday très régulièrement. Johnny Hallyday est décédé le 7 décembre 2017. L'actrice entame quelques semaines plus tard une procédure judiciaire pour contester le testament de son père. A cette occasion, elle déclarera "J'ai un amour inconditionnel pour mon père, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux". Dans sa lettre envoyée à l'AFP et adressée à son père décédé, Laura Smet regrette d'avoir dû "se cacher" pour le voir ou l'appeler ces dernières années et estime "insupportable de ne pas avoir pu [lui] dire au revoir".

Quelques mois après le décès de Johnny Hallyday, le 12 février 2018, Laura Smet annonce qu'elle compte entamer une procédure judiciaire conjointe avec son demi-frère David Hallyday, pour contester le testament de son père, qui lègue son patrimoine et les droits de ses oeuvres à Laeticia Hallyday, son épouse. Selon les propos de ses avocats, l'actrice s'élève publiquement et judiciairement contre des dispositions testamentaires prises par son père, qui seraient conformes à la "loi californienne, mais qui contreviendraient aux exigences du droits français".

En Californie, où Johnny et Laeticia Hallyday s'étaient installés avec leurs filles adoptives Jade et Joy, il est en effet possible de léguer son héritage à un seul et unique bénéficiaire. Les trois avocats de Laura Smet ont bel et bien indiqué dans leur communiqué que leur cliente avait "découvert avec stupéfaction et douleur" un testament qui ne lui laisse rien : "ni bien matériel, ni prérogative sur son oeuvre artistique, ni son souvenir - pas une guitare, pas une moto, et pas même la pochette signée de la chanson Laura qui lui est dédiée". Or en France, le principe de "droits naturels" existe et garantit en théorie à un enfant le droit de recevoir quelque chose de son père. La question au coeur du litige reste alors de définir si le testament dépend du droit français ou du droit californien.

Le 3 juillet 2020, après plus de deux ans de bataille judiciaire, l'avocat de Laeticia Hallyday a annoncé à l'AFP qu'un accord "définitif" avait été trouvé avec Laura Smet. "Consciente que la situation née de la remise en cause de ces décisions ne pouvait durer plus longtemps, Laeticia a émis le souhait de parvenir à une entente avec les aînés de son mari. Il en va de la paix réclamée par le deuil, comme de la sérénité qui doit habiter chaque famille", fait savoir Maître Gilles Gauer, avocat de la veuve du Taulier dans ce communiqué.

Laura Smet est la fille unique de l'actrice Nathalie Baye. Les deux femmes ont toujours affiché une relation discrète mais complice. La mère a toujours soutenu sa fille dans ses déboires, et notamment la procédure judiciaire entamée dans le cadre de l'héritage de Johnny Hallyday. Le public a pu les retrouver à l'écran à deux reprises : au cinéma, Laura Smet et Nathalie Baye partagent l'affiche des Gardiennes de Xavier Beauvois en 2017. A la télévision, elles ont été vues dans leur propre rôle à l'occasion d'un épisode de la série Dix pour cent.

Les relations de Laura Smet avec Laeticia Hallyday restent aussi une énigme, à l'heure ou s'ouvre un conflit juridique qui pourrait durer plusieurs années autour de l'héritage de Johnny. Avec à peine neuf ans d'écart, les deux femmes se seraient longtemps perçues comme des rivales. Selon le Figaro, leurs échanges "n'ont jamais été simples", mais aucun clash n'avait réellement eu lieu jusqu'à présent, l'attention étant toujours portée à l'affichage d'une entente parfaite autour du "Taulier". Jusqu'à la maladie de Johnny Hallyday. Laura Smet comme David Hallyday auraient été plusieurs fois empêchés d'accéder à la résidence de Marne-la-Coquette, Laeticia filtrant les visites et s'assurant du repos de son mari. A l'approche des obsèques de Johnny, les bruits courent que les deux premiers enfants du rockeur se sont fâchés avec Laeticia Hallyday, mais que les tensions se sont apaisées. Elles resteront en tout cas contenues le temps des hommages. Mais lors de la grande cérémonie organisée à Paris, David et Laura ne descendront pas les Champs-Élysées aux côtés de leur belle-mère et garderont leurs distances dans l'église de la Madeleine. Pour se rendre à Saint-Barth, pour l'enterrement quelques jours plus tard, ils prendront leur propre avion et ne participeront pas à la petite fête donnée après l'enterrement.