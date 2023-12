Mort de l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun : de quoi est décédé le comédien du film Parasite ?

Agé de 48 ans, l'acteur sud-coréen Lee Sun-kyun connu pour son rôle dans le film Parasite a été retrouvé mort dans un véhicule à Séoul selon une agence de presse sud-coréenne.

L'acteur Lee Sun-kyun, âgé de seulement 48 ans est décédé le 27 décembre. Son corps a été retrouvé sans vie à l'intérieur d'un véhicule dans le centre de Séoul selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap évoquant la piste du suicide. La police était à sa recherche après un signalement de sa famille. Il avait laissé une lettre "d'adieu" plus tôt dans la journée et avait quitté son domicile. L'acteur était marié et avait deux enfants.

C'est le film à succès Parasite du réalisateur Bong Joon-ho qui a lancé sa carrière à l'international. Ce film récompensé par la Palme d'or à Cannes, mais aussi par quatre Oscars en 2020, dont celui du meilleur film met en scène les inégalités de classe en Corée. On suit les aventures d'une famille pauvre tentant de survivre et de fuir la misère en travaillant pour une famille aisée coréenne. Lee Sun-kyun y jouait le rôle de père d'une famille richissime, qui se rapproche à ses dépens de la famille pauvre qu'elle emploie.

Il s'était d'abord fait connaître dans son pays grâce à son rôle dans dans plusieurs séries : The 1st Shop of Coffee Prince et Behind The White Tower en 2007, Pasta en 2010, puis My Mister en 2018. Il a également joué dans plusieurs longs-métrages du réalisateur du film Parasite, Hong Sang-soo, dont Haewon et les hommes en 2013. Il a également joué dans le film Sleep, présenté au Festival de Cannes en 2023, hors compétition, dans la catégorie "Semaine de la critique".

L'acteur faisait l'objet d'une enquête de police. Il était soupçonné d'usage de cannabis et d'autres psychotropes. La loi sud-coréenne est très sévère quand il s'agit de consommation de drogue ou de vente de cannabis, avec des peines pouvant aller jusqu'à de la prison à vie. Ce scandale avait énormément affecté la carrière de l'acteur le privant de certains contrats, selon plusieurs médias sud-coréens.