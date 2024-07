Bob Newhart, acteur de "The Big Bang Theory", est mort à 94 ans

L'acteur et humoriste Bob Newhart, connu en France pour avoir joué dans "The Big Bang Theory", est décédé à l'âge de 94 ans.

Bob Newhart, acteur et humoriste américain, est mort le jeudi 18 juillet à Los Angeles. Selon son agent, il est décédé des suites d'une série de courtes maladie à l'âge de 94 ans. Moins connu en France, Bob Newhart s'était fait connaître particulièrement dans les années 1970 et 1980 grâce à deux séries télévisées : The Bob Newhart Show et Newhart. Ces dernières années, on avait pu le voir dans les séries The Big Bang Theory et Desperate Housewives.

Né à Oak Park dans l'Illinois le 5 septembre 1929, il obtient un diplôme de commerce avant de faire son service militaire. Il se lance ensuite dans des études de droit, avant d'enchaîner des petits boulots. C'est là qu'il fait ses débuts de comédiens au sein d'une troupe d'Oak Park. Il débute une carrière d'humoriste dans les années 1950 et acquiert dix ans plus tard une renommée internationale.

C'est alors dans les années 1970 qu'il explose grâce à deux séries comiques qui portent son nom, citées plus haut. Dans The Bob Newhart Show, il incarne un psychologue de Chicago, dans Newhart, celui d'un aubergiste de Nouvelle-Angleterre. De 1985 à 1987, il est nommé à l'Emmy Award du meilleur acteur dans un comédie. Il a également été nommé à de nombreuses reprises pour d'autres apparitions, dans Urgences en 2003 et dans La malédiction du calice de Judas en 2008. On l'a également aperçu auparavant dans Desperate Housevies, dans le rôle de Morty Flickman, le beau-père de Susan, de 2004 à 2005. C'est pourtant grâce à The Big Bang Theory qu'il obtient son premier Emmy, en 2013, puis en 2014 : il est récompensé comme "guest star" pour son rôle du professeur Proton. Il était également apparu dans le prequel Young Sheldon, diffusé en 2017.

Moins présent au cinéma, on a toutefois pu l'entendre comme voix de Bernard dans le dessin animé Disney Les aventures de Bernard et Bianca et sa suite. Il a également joué dans Elfe, film de Jon Favreau en 2003, ou Comment tuer son boss en 2011.