César : pourquoi la cérémonie 2021 est-elle critiquée ?

CESAR 2021. La 46e cérémonie des César a été critiquée par de nombreux observateurs, notamment la ministre de la Culture Roselyne Bachelot ou encore certains parlementaires.

[Mis à jour le 17 mars 2021 à 11h44] Depuis vendredi soir, certains ne décollèrent pas. La 46e cérémonie des César reste encore largement commentée presque une semaine après, mais pas de manière positive. L'édition 2021 a essuyé plusieurs critiques suite à l'intervention de Corinne Masiero, qui s'est mise nue pour dénoncer la situation précaire dans laquelle se retrouvent les professionnels de la culture "à poils", mais également après les nombreux discours politiques véhéments qui ont rythmé la cérémonie. A plusieurs reprises, il a été déploré que les salles de spectacle, et plus particulièrement les cinémas, sont fermés depuis un an, plongeant les professionnels dans une grande précarité.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a estimé au micro de RTL que les César 2021 n'ont "pas été utiles au cinéma français", déplorant "le côté meeting politique de cette affaire", alors que le cinéma français "est massivement aidé". Thierry Lhermitte s'est moqué de cette politisation de la soirée, tandis que Gérard Jugnot a avoué que ça "manquait sévèrement de légèreté". En parallèle, dix parlementaires ont écrits au procureur pour signaler "l'exhibition sexuelle" de Corinne Masiero, qui s'est mise nue durant la cérémonie. Enfin, selon des informations du Point, Vivendi et Canal+ auraient vivement critiqué la soirée en privé, "un bien triste spectacle" selon une source, si bien que la chaîne s'interrogerait sur la poursuite de la diffusion des César. Pour l'heure, rien n'a été officialisé à ce sujet. Le contrat de Canal+ stipule qu'ils doivent diffuser l'événement jusqu'en 2022.

Corinne Masiero s'explique sur son intervention aux César

"Ce n'était pas forcément rigolo, mais je suis contente de l'avoir fait". Corinne Masiero ne regrette pas de s'être dénudée sur la scène des César vendredi 12 mars 2021. Une séquence choc qui n'a pas manqué d'interpeller le public présent pour l'occasion à l'Olympia, mais également les téléspectateurs qui se sont divisés sur cette action politique forte. Après son intervention, l'actrice de Capitaine Marleau a confié au Parisien que personne n'était au courant de son geste : " Donner une image forte a plus d'impact qu'une prise de parole géniale, estime-t-elle. Quand Marina Foïs m'a proposé de remettre un César, on a pensé que je viendrai en peau d'âne. Et j'ai dit que j'allais sans doute changer un peu le texte. Comme pour toute action, il ne faut pas prévenir pour ne pas mettre les gens dans la merde, j'assume donc seule ce qui s'est passé ensuite."

Pour rappel, Corinne Masiero est apparue sur la scène des César habillée en Peau d'âne et couverte de faux sang, avant de se déshabiller totalement pour demander la réouverture des salles de spectacle. Avec ce geste, elle a souhaité dénoncer la situation de précarité que vivent actuellement les professionnels du monde de la culture, et particulièrement les intermittents du spectacle, qui se retrouvent "à poils". Sur son corps, on pouvait notamment lire "No Culture, no future". Au Parisien, Corinne Masiero a expliqué avoir reçu beaucoup de soutiens après son geste : "C'est rassurant de savoir qu'en France et dans le monde, des tas de gens ont envie que cela bouge." Toutefois, son action n'a pas suscité que des avis positifs, et la comédienne de 57 ans a aussi reçu des critiques : "Je m'en fous. Ce que je retiens, ce sont surtout tous ces gens qui me soutiennent." Vous pouvez retrouver ci-dessous la séquence complète.

Les César 2021 ont livré leur palmarès et désigné les lauréats de l'année écoulée. Adieu les cons a été sacré grand gagnant de la soirée, en ayant remporté sept statuettes, dont le César du meilleur film, de la meilleure réalisation et du meilleur acteur dans un second rôle pour Nicolas Marié. Laure Calamy (Antoinette dans les Cévennes) a été désignée Meilleure actrice tandis que Sami Bouajila a remporté le César du meilleur acteur pour Un fils, le second César de sa carrière. Emilie Dequenne a également remporté le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, et les prix qui désignent les Meilleurs espoirs ont été décernés à Jean-Pascal Zadi (Tout simplement noir) et Fathia Youssouf (Mignonnes). Adolescentes a également été primé à trois reprises. Ci-dessous, le palmarès complet des César 2021 :

Meilleur film : Adieu les cons

: Adieu les cons Meilleure réalisation : Albert Dupontel, Adieu les cons

Albert Dupontel, Adieu les cons Meilleur acteur : Sami Bouajila, Un fils

Sami Bouajila, Un fils Meilleure actrice : Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes

Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes Meilleure actrice dans un second rôle : Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait Meilleur acteur dans un second rôle : Nicolas Marié, Adieu les cons

Nicolas Marié, Adieu les cons Meilleur espoir féminin : Fathia Youssouf, Mignonnes

Fathia Youssouf, Mignonnes Meilleur espoir masculin : Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir

Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir Meilleur scénario original : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleure adaptation : La fille au bracelet

La fille au bracelet Meilleurs costumes : La bonne épouse

La bonne épouse Meilleurs décors : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleure photographie : Adieu les cons

Adieu les cons Meilleur montage : Adolescentes

Adolescentes Meilleur son : Adolescentes

Adolescentes Meilleure musique originale : La nuit venue

La nuit venue Meilleur premier film : Deux

Deux Meilleur long-métrage d'animation : Josep

Josep Meilleur court-métrage d'animation : L'heure de l'ours

L'heure de l'ours Meilleur film étranger : Drunk

Drunk Meilleur court-métrage : Qu'importe si les bêtes meurent

Qu'importe si les bêtes meurent Meilleur documentaire : Adolescentes

Adolescentes César des lycéens : Adieu les cons

Adieu les cons César d'honneur : Jean-Pierre Bacri (posthume)

Jean-Pierre Bacri (posthume) César anniversaire : la troupe du Splendid

Les nominations des César 2021 ont été annoncées sur le site de l'Académie le 10 février 2021. Malgré le fait que peu de films ont pu sortir dans des conditions satisfaisantes cette année en raison de la crise sanitaire, on note que Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait était le film qui cumulait le plus de nominations, mais qui est reparti presque bredouille, tandis qu'Adieu les cons et Été 85 suivaient de près avec 12 nominations chacun. Retrouvez ci-dessous l'ensemble des films et stars nommés aux César 2021, avec en gras les gagnants de chaque catégorie :

César du Meilleur film

César de la meilleure réalisation

Albert Dupontel, Adieu les cons

Maïwenn, ADN

Sébastien Lifshitz, Adolescentes

Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

François Ozon, Été 85

César de la meilleure actrice

Laure Calamy, Antoinette dans les Cévennes

Martine Chevallier, Deux

Virginie Efira, Adieu les cons

Camélia Jordana, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Barbara Sukowa, Deux

César du meilleur acteur

Sami Bouajila, Un fils

Jonathan Cohen, Enorme

Albert Dupontel, Adieu les cons

Niels Schneider, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Lambert Wilson, De Gaulle

César de la meilleure actrice dans un second rôle

Fanny Ardant, ADN

Valéria Bruni Tedeschi, Été 85

Emilie Dequenne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Noémie Lvovsky, La bonne épouse

Yolande Moreau, La bonne épouse

César du meilleur acteur dans un second rôle

Edouard Baer, La bonne épouse

Louis Garrel, ADN

Benjamin Lavernhe, Antoinette dans les Cévennes

Vincent Macaigne, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Nicolas Marié, Adieu les cons

César du meilleur espoir féminin

Mélissa Guers, La fille au bracelet

India Hair, Poissonsexe

Julia Piaton, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Camille Rutherford, Felicita

Fathia Youssouf, Mignonnes

César du meilleur espoir masculin

Guang Huo, La nuit venue

Félix Lefebvre, Été 85

Benjamin Voisin, Été 85

Alexandre Wetter, Miss

Jean-Pascal Zadi, Tout simplement noir

César du meilleur scénario original

Albert Dupontel, Adieu les cons

Caroline Vignal, Antoinette dans les Cévennes

Emmanuel Mouret, Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Filippo Meneghetti, Malysone Bovorasmy, Deux

Benoît Delépine, Gustave Kervern, Effacer l'historique

César de la meilleure adaptation

Olivier Assayas, Cuban Network

Hannelore Cayre, Jean-Paul Salomé, La Daronne

François Ozon, Été 85

Stéphane Demoustier, La fille au bracelet

Eric Barbier, Petit pays

César des meilleurs costumes

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

De Gaulle

Été 85

César des meilleurs décors

Adieu les cons

La bonne épouse

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

De Gaulle

Été 85

César de la meilleure photographie

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César du meilleur montage

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César du meilleur son

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

César de la meilleure musique originale

Adieu les cons

ADN

Antoinette dans les Cévennes

Été 85

La nuit venue

César du meilleur premier film

Deux

Garçon chiffon

Mignonnes

Tout simplement noir

Un divan à Tunis

César du meilleur film d'animation (long-métrage)

Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary

Josep

Petit vampire

César du meilleur court métrage d'animation

Bach-Hông

L'heure de l'ours

L'odyssée de Choum

La tête dans les orties

César du meilleur film étranger

1917

La communion

Dark Waters

Drunk

Eva en août

César du meilleur court métrage

L'aventure atomique

Baltringue

Je serai parmi les amandiers

Qu'importe si les bêtes meurent

Un adieu

César du meilleur documentaire

Adolescentes

La cravate

Cyrille, agriculteur, 30 ans, 20 vaches, du lait, du beurre, des dettes

Histoire d'un regard

Un pays qui se tient sage

César des lycéens

Adieu les cons

Adolescentes

Antoinette dans les Cévennes

Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait

Été 85

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Les César ont été diffusés ce vendredi 12 mars 2021 sur Canal +, en direct et en clair. Il n'y avait donc pas besoin d'être abonné aux offres de Canal+ pour profiter de la soirée. Si vous souhaitez regarder les César 2021 en replay, la cérémonie est disponible dès le lendemain sur MyCanal, et accessible via ordinateur, tablette ou smartphone.